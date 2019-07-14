Yusuf Yazıcı, Ağaoğlu'na Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini söyledi

Trabzonspor'da milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın, sabah saatlerinde başkan Ahmet Ağaoğlu ile konuşarak takımdan ayrılmak için izin istediği kaydedildi.

TRT Spor'un haberine göre Yusuf Yazıcı, Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak için izin istedi. Oyuncu ile Fransa'nın Lille kulübü ciddi şekilde ilgileniyor.

Lille Kulübü'nün Yusuf Yazıcı için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis teklif ettiği ve bordo-mavili kulübün bunu reddettiği biliniyordu.

AĞAOĞLU: 160 MİLYON EURO DA VERSENİZ SATMAYACAĞIM

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Benim kulübümün borcu 160M€! Monaco ve Lille'e de bunu söyledim ve bu parayı verseniz bile Yusuf ile Abdülkadir'i size satmayacağım dedim. Yusuf ve Abdülkadir'i asla sıradan oyuncularmış gibi satmayacağız. Onlar bu ülkenin en değerli oyuncuları. Onları satmak, Türk futboluna ve ekonomisine ihanet olur." ifadelerini kullanmıştı.