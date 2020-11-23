  • BIST 1.334
  • Altın 467,759
  • Dolar 7,7729
  • Euro 9,2285
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, bu sezon 9'uncu golünü kaydetti.
Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu

L'EQUİPE: YAZICI YÜRÜYÜŞÜ 

Lille, resmi sitesinde Yusuf Yazıcı'yı 'Büyücü' diye tanımlarken, Fransızların ünlü spor dergisi L'equipe dünkü galibiyetin mimarı olarak Yusuf Yazıcı göstererek 'Yazıcı Yürüyüşü' başlığını attı. Dergi, Yazıcı'nın 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı olduğuna da vurgu yaptı.

LE PARİSİEN: MUHTEŞEM YAZICI

Fransa Ligi'nde PSG ile puan farkının 2'ye indirilmesine dikkat çeken Le Parisien, Lille'in Lorient karşısında galibiyeti Yusuf Yazıcı'nın getirdiğini yazdı. 'Lille, Lorient'i ezip Paris'e yaklaşıyor' başlığı atan Le Parisien, 'Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille puan farkını 2'ye düşürdü' bilgisine yer verildi. 

LE MONDE: TÜRK YUSUF YAZICI'NIN DEHASI

Le Monde de, 'Lille için muhteşem bir akşam' başlığıyla verdiği haberde takımdaki eksiklere dikkat çekerken, 'Renato Sanches, Jose Fonte ve Burak Yılmaz'dan mahrum kalan Lille'e galibiyeti Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası getirdi' ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi başlıyor23 Kasım 2020 Pazartesi 10:29
  • 39 yaşındaki Ibrahimovic, Ronaldo'yu geçti23 Kasım 2020 Pazartesi 10:24
  • Aytemiz Alanyaspor'un bileği bükülmüyor23 Kasım 2020 Pazartesi 10:22
  • Medipol Başakşehir deplasmanda Manchester United karşısında23 Kasım 2020 Pazartesi 09:33
  • Lille Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta Lorient'i 4-0 yendi23 Kasım 2020 Pazartesi 09:11
  • MKE Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi23 Kasım 2020 Pazartesi 09:10
  • Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor22 Kasım 2020 Pazar 20:01
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı22 Kasım 2020 Pazar 16:23
  • Milli motosikletçi Deniz Öncü Portekiz'de 10. oldu22 Kasım 2020 Pazar 16:23
  • Hatay'ta beraberlik22 Kasım 2020 Pazar 16:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti