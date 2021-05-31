  • BIST 1.424
  • Altın 519,510
  • Dolar 8,4723
  • Euro 10,3327
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Yusufeli Barajı gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı

Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı.
Yusufeli Barajı gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı.

AA muhabirinin DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon 61 bin metreküp beton hacmine ulaşıldı.

Pojede gövde inşaatı tamamlanırken enerji kırıcı havuzu, kuyruk suyu barajı beton imalatları ve elektromekanik teçhizat işleri devam ediyor. Öte yandan, nehir tarama çalışmalarına da başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 26 Şubat 2013'te video konferansla katıldığı törenle temelini attığı Yusufeli Barajı'nda, yıl sonunda su tutulması planlanıyor.

Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek Yusufeli Barajı, ekonomiye yılda 1,65 milyar lira katkı sağlayacak.

275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu işçilerine zam pazarlığı31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:46
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:27
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:09
  • Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oldu31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:41
  • Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:40
  • Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:39
  • Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için sağanak uyarısı31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:28
  • Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:25
  • Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti