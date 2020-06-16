  • BIST 111.781
  • Altın 378,435
  • Dolar 6,8382
  • Euro 7,6940
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıldı

Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 211 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıldı

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinin 211 metreye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, "Dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 138 bin 297 metreküp seviyesine ulaşmıştır. Baraj genelinde şu an için yaklaşık yüzde 79'luk fiziki gerçekleşme sağlandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yusufeli Barajı'nın 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacağına dikkat çekilerek, tesisin kurulu gücünün 558 megavat, yıllık enerji üretiminin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek ifade verdi16 Haziran 2020 Salı 16:25
  • MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi16 Haziran 2020 Salı 16:25
  • Diyarbakır'da yasağa rağmen maske ve sosyal mesafe unutuldu16 Haziran 2020 Salı 16:24
  • Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem16 Haziran 2020 Salı 16:19
  • Yerli patates tohumu 'Onaran 2015' satışa sunuldu16 Haziran 2020 Salı 16:02
  • Kovid-19 nedeniyle karantinada kalan askerler, ayrılırken yedikleri gıdaların ücretini bıraktı16 Haziran 2020 Salı 15:53
  • Yeni normalde Sıfır Atık Mavi seferberliği denizleri korumak için devam ediyor16 Haziran 2020 Salı 15:37
  • Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı16 Haziran 2020 Salı 15:09
  • Mars atmosferinde yeşil ışık keşfedildi16 Haziran 2020 Salı 15:08
  • Bakan Pakdemirli: Amaç hem dereyi ıslah etmek hem de kullanılabilir hale getirmek16 Haziran 2020 Salı 15:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti