Yusufeli Milli Emlak’tan satılık ve kiralık arazi ve taşınmaz

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Artvin’de Yusufeli Milli Emlak Şefliğine ait 6 adet arazi (taşınmaz) ihale ile satılıyor.
Çevre Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yusufeli Milli Emlak Şefliği elindeki 1 taşınmazı da kiraya veriyor.
Satılacak olan taşınmazlardan biri de "Tek Katlı Kargir Sağlık Ocağı ve Bahçesi" olarak geçiyor.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.08.2021 09:30
Yusufeli Milli Emlak’tan satılık taşınmazların listesi için TIKLAYIN.
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