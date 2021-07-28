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Yusufeli Milli Emlak’tan satılık ve kiralık arazi ve taşınmaz

Artvin’de Yusufeli Milli Emlak Şefliğine ait 6 adet arazi (taşınmaz) ihale ile satılıyor. Yusufeli Milli Emlak Şefliği elindeki 1 taşınmazı da kiraya veriyor. İşte Milli Emlak’tan satılık taşınmazların listesi:
Yusufeli Milli Emlak’tan satılık ve kiralık arazi ve taşınmaz

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Artvin’de Yusufeli Milli Emlak Şefliğine ait 6 adet arazi (taşınmaz) ihale ile satılıyor. 

Çevre Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yusufeli Milli Emlak Şefliği elindeki 1 taşınmazı da kiraya veriyor. 

Satılacak olan taşınmazlardan biri de "Tek Katlı Kargir Sağlık Ocağı ve Bahçesi" olarak geçiyor. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.08.2021 09:30

Yusufeli Milli Emlak’tan satılık taşınmazların listesi için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com


 

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