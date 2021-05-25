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Yusufeli’nin 7'nci kez taşınacağı tarih belli oldu

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda sona gelindi.
Yusufeli’nin 7'nci kez taşınacağı tarih belli oldu

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın son metreküp betonunun dökülmesinin ardından son düzenlemeler yapılıyor.

7'NCİ KEZ TAŞINMAYA HAZIRLANIYOR

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmalarında da sona gelindi. Bölge halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanıyor. İlçenin sonbaharda yeni yerine taşınacağı açıklandı. 

‘TAŞINMA EYLÜL-EKİMDE BAŞLAR’

Yusufeli Barajı’na eklenti olarak yapılan çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “İlçemizin içinden geçen viyadük inşaat çalışmaları devam ediyor, 2022 yılının Haziran ayında bitilmesi planlanıyor. Yeni yerleşim yerinde de üst yapı çalışmaları sürüyor, altyapı çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Vatandaşımızın şu an konut ve dükkanlarla ilgili kura çekilsin istiyor. Önümüzdeki aylarda bu işlerin bitirilmesini umuyoruz. Tüm işler bitince vatandaşlarımız da taşınmaya başlayacak. İdarenin bununla ilgili söylediği süre, 2022 yılının başı itibarıyla ilçenin yeni yere taşınması yönündedir. İşler bu takvime göre biterse taşınma işleri, eylül-ekim ayı itibariyle başlar” dedi.

‘2022’DE YENİ İLÇEDE OLURUZ’

Yeni yerleşim yerinde işlerin akışında herhangi bir engelin olmadığını söyleyen Başkan Aytekin, “Herhangi bir aksilik olmazsa 2022 yılında yeni yerleşim yerinde oluruz. Bu konuda vatandaşın endişesinin olması normal. İşin en kritik noktasını aşmak üzereyiz. Önümüzdeki aylarda kura çekimiyle birlikte vatandaşlarımız evlerini ve dükkanlarını görecek, bu durum endişe veriyor. İlçenin tüm eklentileriyle taşınması endişe vermeyecek bir şey değil ben de bu anlamda endişeleniyorum ama sürecin akışı, işlerin yapılma hızına bakınca sonbahar aylarında yeni ilçeye taşınacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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