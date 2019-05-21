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'Yuva' filmine Rusya'dan ödül

Rusya'da düzenlenen 5. Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde "Yuva" filmi, en iyi kurgu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
'Yuva' filmine Rusya'dan ödül

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezine bağlı BÜSAM Film Akademi, Rusya'nın St. Petersburg kentinde 5'incisi düzenlenen Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde "Yuva" filmiyle en iyi kurgu ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, BÜSAM Film Akademi, belgesel ve kısa film yapım atölyeleri ile sinemaseverlere nitelikli eğitim veriyor.

BÜSAM bünyesinde yetişen öğrenciler tarafından çekilen ve Kayseri'yi anlatan belgesel ve kısa filmlerle Kayseri'yi ulusal ve uluslararası festivallerde temsil ediyor.

Öğrenciler tarafından yapılan ve daha önce Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde bin 550 film arasında birincilik kazanan "Yuva" filmi, St. Petersburg'da düzenlenen 5. Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde de en iyi kurgu ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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