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Yuva’ya Estetik Dokunuş

Pursaklar Belediyesi, mahallenin tarihi dokusuna ve siluetine uygun estetik dokunuşlarla Yuva Mahallesi’nde, değişim ve dönüşüme imza atıyor. 
Yuva’ya Estetik Dokunuş

Birçok mahalleyi yeniden imar eden ve hizmetlerini eksiksiz sürdüren Pursaklar Belediyesi, yaptığı çalışmalarla mahallelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda kırsal kesimde bulunan Yuva Mahallesinde çalışma başlatan Pursaklar Belediyesi, mahalleye yeni bir kimlik kazandıracak olan meydan düzenleme çalışması, çocukların neşe içerisinde, keyifle eğlenebileceği Park yapım çalışması, Köy Konağı, Köy Camisi çevre düzenlemesi ve ilçenin tarihi dokusunu yansıtan köy çeşmesinde çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Vatandaşların konforu, rahatı ve mutluluğu için gecesini gündüzüne katan Başkan Ertuğrul Çetin, Mahalle Muhtarı Veli Ünal ile birlikte Yuva Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi aldı.

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‘‘Tüm mahallelerde öncelik arz eden çalışmalar yürütüyoruz’’

Tüm mahallelerde öncelik arz eden çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yuva Mahallemize yaptığımız meydan düzenlemesi, çocuk parkı ve köy çeşmesi çalışmalarını, muhtarımız ile beraber inceledik. Yapılan çalışmalar neticesinde mahallemizin çehresi değişerek yeni bir görünüm kazanacak. Her günü bir fırsat bilerek Pursaklar'ın daha da güzelleşmesi için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

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