Yüz yüze eğitim dersleri olumlu etkiledi

Gazetemize konuşan Kızılay Final Kişisel Gelişim Kursu Müdürü Alican Sağlam, online eğitimin ardından yüz yüze eğitime tekrar başlayan öğrencilerin bir hayli mutlu olduğunu ve bu durumun öğrencilerin derslerine de olumlu yansıdığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi okulların 8. ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetleri 22 Ocak tarihinden itibaren başlatıldı.

Kızılay Final Kişisel Gelişim Kursu Müdürü Alican Sağlam, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili gazetemize önemli değerlendirmelerde bulundu. Sağlam, MEB’in yayımladığı genelge doğrultusunda 8. ve 12’inci sınıflar ile mezun grup öğrencilere koronavirüs tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulayarak yüz yüze eğitim vermeye başladıklarını söyledi. Sağlam, ara sınıflarda ise uzaktan yani online eğitimin devam ettiğini kaydetti.

Sağlam, 20 yaş altı çocukların 13.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağının olduğunu ve yüz yüze eğitime gelen bu yaş grubundaki öğrenciler için bu saat aralığını dikkate aldıklarını belirtti.

SALGINA KARŞI TEDBİRLER ELDEN BIRAKILMIYOR

Kovid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere ilgi hususları titizlikle uyguladıklarını ifade eden Sağlam, “Kurumumuz hijyen olarak kurallara uyan tertemiz bir kurstur. Adım başı dezenfektanlarımız var. Bizim hizmetli personelimiz sürekli dezenfekte ediyor. Öğrencilerimizin oturma düzeni sosyal mesafeye uygun olarak ayarlandı. Her sırada bir kişi oturuyor. Sınıflarda derslerimiz maskeli yapılıyor. Maske, mesafe ve hijyene çok dikkat ediyoruz” dedi. Sağlam, pandeminin yoğun olduğu zamanlarda dahi salgına karşı tedbiri elden bırakmadıklarının altını çizdi.

ÖĞRENCİLERDE YÜZ YÜZE MUTLULUĞU

Online eğitimin ardından yüz yüze eğitime tekrar başlayan öğrencilerin çok mutlu olduğunu aktaran Sağlam şöyle devam etti: “Yüz yüze eğitime geçtiğimiz ilk gün gelen öğrencilerimizdeki mutluluğu size anlatamam. Hepsi yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu bu vesile ile anlamış oldu. Çocuklar evde çok sıkıldıklarını söyledi. Sonuçta bunlar Z kuşağı öyle çok baskı altında gelebilecek çocuklar değil. O nedenle öğrencilerin buraya ilk geldiğinde onları bir görebilseydiniz. Öğrenciler çok neşeli ve canlı idiler. Dersleri daha bir dikkatle dinlediklerine şahit olduk.”

ONLİNE Mİ YÜZ YÜZE EĞİTİM Mİ DAHA FAYDALI?

Online eğitim ile yüz yüze eğitim arasındaki farklarla ilgili bilgi veren 37 yıllık eğitimci Alican Sağlam, şunları aktardı: “Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir online eğitim tutmaz. Online eğitim zorunlu koşullarda tabiî ki uygulanmalıdır. Biz de onu yaptık. Online eğitimde öğretmenin jest ve mimiklerini, nefes alışverişini, bakışını, öğrenci ile diyalogunu, onla birebir ilgilenmesini yüz yüze eğitim kadar sağlayamazsınız. O nedenle yüz yüze eğitim tartışmasız en iyi eğitim modelidir bu bir kesin. Online eğitimde öğrenciler adapte olmakta zorlanıyor, öğrencilerin motivasyonu düşüyor. Pandemi süreci boyunca, velilerimiz çocuklarını online sistemde motive edemediklerinden şikayetçi oldu. Çocuklarımız bu süreçte oldukça yıprandı. Kurum olarak bu anlamda rehber uzmanlarımız, psikoloğumuzla birlikte öğrencilerimize daha fazla yardımcı olabilmek için elimizden geleni yaptık. Öğrenme; bir insanın bir şey anlatması ve öğrencinin dinlemesinden ibaret değildir. Bu işin başka boyutları da var. Onun için yüz yüze eğitim online eğitime göre açık ara önce bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.”

“RAHAT BİR NEFES ALDIK”

Sağlam, online eğitim sürecinde MEB’e bağlı özel kurumların ciddi oranda bir öğrenci kaybına uğradığının bilgisini vererek, “Veliler, online eğitim sürecinde haklı olarak kayıt sildirme eğilimine girdiler. O nedenle biraz sıkıntılar yaşandı. Özellikle semtlerdeki dershaneler kapanma durumunda kaldı. Bazıları zar zor ayakta kaldı. Devletimizin aldığı yüz yüze eğitim kararları rahat bir nefes aldık bunu rahatlıkla söyleyebilirim” sözlerini aktardı.

KAYIT YAPTIRANLARIN SAYISI ARTIYOR

Normalleşmenin başlamasıyla ve alınan kararların etkisiyle yeni kayıtların gelmeye başladığı bilgisini veren Sağlam, “Yeni kayıtlar gelmeye başladı önümüzdeki yıl için. İnsanlar bulaşıcı hastalığın yayılma hızı ve ölüm oranındaki azalmaları gördükçe bir de devletimizin aldığı kararları gördükçe güven geliyor kendisine ve çocuklarını kayıt ettiriyor” dedi.

MEB’E ARA SINIFLAR ÇAĞRISI

Sağlam, ara sınıflardaki öğrencilerin de yüz yüze eğitime geçirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini önererek, “Ara sınıfların da yüz yüze eğitime geçirilmesi gerekiyor. Onu da devletimiz yakında yüz yüze eğitime geçirecektir kurallara uyma koşuluyla” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-