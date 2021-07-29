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Yüz yüze eğitim için aşılama şart 

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN)  Genel Başkanı Ahmet Baydar, üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılabilmesi için acilen tedbir alınması gerektiğini söyledi. Baydar, yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşılanmanın şart olması gerektiğini belirtti.
Yüz yüze eğitim için aşılama şart 

TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar, yaşanan pandemi nedeniyle ülkemizde  Mart/2020 yılından beri  üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılamadığını belirtti. Bu durumun hem Türkiye hem de ülkenin  geleceği olan gençler için telafisi mümkün olmayan çok büyük bir kayıp olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Baydar,  “Bu eğitim-öğretim yılında da aynı kaybın yaşanmaması için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerekmektedir.   Bilim insanlarımızın verdiği bilgilere göre şu an itibariyle tek önleyici tedbirin aşılanmak olduğu söylenen corona  illetinden bir an önce kurtulabilmek için aşılamaya daha fazla hız verilerek gerektiğinde aşılama zorunlu hale getirilmelidir. Ortaya çıkan Delta varyantı ile daha fazla bulaş gücü kazanan virüsün, vaka sayılarını yeniden yükseltmeye başladığını görüyoruz.   Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Eylül 2021 tarihi itibariyle üniversitelerin açılacağı yönündeki açıklaması dikkate alındığında; 2021/2022 Eğitim-Öğretim  yılının da kayıp bir yıl olmaması için elimizde mevcut aşı imkanından en iyi şekilde yararlanılması gerekiyor. Aşılanmak insanların keyfiyetine bırakılamayacak kadar önem ve öncelik arz ediyor. En başta üniversiteler olmak üzere ülkemizin geleceğinin hazırlanması açısından eğitim kurumlarının faaliyetini sürdürmesi, yüz yüze eğitimin yapabilir durumda olması gerekiyor. Bu nedenlerledir ki  profesöründen öğrencisine, öğretmeninden çalışanına kadar eğitim camiasının içinde olanların aşılanması önemli ve öncelikli olmalıdır” şeklinde konuştu. 

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“Buradan eylül ayına kadar eğitim camiasının içinde yer alanlar için iki doz aşı yapılması zorunluluğu getirilmesi gerektiği çağrısında bulunuyorum” diyen Ahmet Baydar açıklamasında aşının zorunlu olması gerektiğini savunan Dünya Hekimler Birliği Başkanı Ulrich Montgomery’nin ‘Korona aşısı olmayı reddedecek her kişi, sağlık durumları nedeniyle aşı olamayan kişilerin hayatını tehlikeye atacaktır’ sözünü dile getirerek  kısa sürede yüksek bağışıklık oranına ulaşılmasının şart olduğunu söyledi.  Baydar, Dünya Sağlık Örgütü’nün hastalığın kökünün kurutulması için  toplumun yüzde 95 oranında aşılama seviyesine ulaşması gerektiğini açıkladı. 

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