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Yüz yüze eğitim öncesi Kovid-19 tedbirleri

TED Üniversitesi (TEDÜ), yeni eğitim-öğretim yılı çerçevesinde üniversiteye dönmeye hazırlanan öğrencilerine Kovid-19 salgınına yönelik korunma tedbirlerini hayata geçiriyor.
Yüz yüze eğitim öncesi Kovid-19 tedbirleri

Sağlık Bakanlığı ve diğer resmi otoriteler tarafından bildirilen uygulamalara bağlı kalarak ‘Güvenli Kampüs Belgesi’ni alan TED Üniversitesi, yeni dönemdeki tüm dersleri seyreltilmiş ortamlarda, maske-mesafe kurallarına uyarak yüz yüze gerçekleştirecek. Riskleri en aza indirmek amacıyla üniversite yerleşkesine Kovid-19 aşısı yaptırmış veya PCR negatif test sonucuna sahip öğrencileri kabul edecek olan TED Üniversitesi, öğrenci girişlerinin HES ve aşı kodları ile entegrasyonu sağlanan giriş kartları ile yapılmasını sağlayacak. Üniversite yönetimi ayrıca, ortak kullanılan derslik, laboratuvar ve çalışma alanlarına ilişkin kullanım sürelerine de bazı sınırlamalar getirdi.

UYUM GÜNLERİ COŞKULU GEÇTİ

22-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşen ‘Uyum Günleri’ kapsamında 2 bine yakın öğrencisini uzun bir aradan sonra kampüsünde ağırlayan TED Üniversitesi’nde, 3 gün boyunca 80’in üzerinde öğrenci topluluğu etkinliği ve konserler gerçekleşti. Uyum günlerinde fakülte dekanları ve öğretim üyeleriyle yüz yüze tanışma fırsatı yakalayan öğrenciler, üniversite içerisindeki Kovid-19 uygulamalarını da yeni eğitim-öğretim yılı açılmadan önce deneyimlemiş oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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