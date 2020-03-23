Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 'uzaktan eğitim' başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim süreci başladı.

Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek.

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyecek.

Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapacak. Yayın akışına, "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT'nin internet sitesinden günlük ve haftalık ulaşılacak.