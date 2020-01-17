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Yüzde 20 zam talebi: Sessiz sedasız zam sonrası dikkat çeken gelişme.

Ekmeğe zam talebiyle İstanbul Ticaret Odası'nda İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası ve Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nden yetkililerle bir araya gelen İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, yüzde 20 zam talep ettiklerini açıkladı.
Yüzde 20 zam talebi: Sessiz sedasız zam sonrası dikkat çeken gelişme.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "2020 için ekmek fiyatı talep ettik. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Girdilerimize gelen maliyetlerin tamamını dosyaladık, hesapladık, yetkililere teslim ettik. Süreç devam ediyor, şu an alınmış herhangi bir zam yok. Yetkililer vermiş olduğumuz dosyaların gerekçelerini inceleyip bize dönüş yapacaklar" diye konuştu.

"Bizim en son talep etmiş olduğumuz fiyat 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruş" diyen Çetin, "Yani kilogram fiyatı 7.50 lira. Şu anda bunun üzerinden gittik. Bunu bekliyoruz. Şu an fırıncı bir zam beklentisi içerisinde, bunu bizden talep ediyor. Biz de yetkililere durumları ilettik. Komisyon kararının çıkmasını ve bakanlıktan onayın gelmesini bekleyip, yeni tarifemizi almak istiyoruz. Un fiyatları çok yükseldi, un fiyatlarını durduramıyoruz. Bakanlık nezdinde taleplerimiz oldu bunları bakanlıklara ilettik. Maya fiyatları da çok yükseliyor. 35 liralık maya bir yılda içerisinde 90 lira oldu. Maya fiyatları da bizim durduramadığımız, engelleyemediğimiz bir hammadde gideri.

En büyük giderlerimizden bir tanesi de işçilik, SGK primlerimiz. Bu maliyetlerimiz çok yükseldi.
Bizim talep ettiğimiz zam miktarı yaklaşık yüzde 20. Fakat girdilerimizin, hammaddelerimizin ve genel giderlerimizin zam oranı yüzde 30'un üzerinde. Bizim talep ettiğimiz zam aslında çok büyük bir zam değil" dedi.

"EKMEK FİYATININ 1.50-1.75 LİRA OLMASI GEREKİR"

Talebi değerlendiren Fırıncı Coşkun Çataloğlu ise, "Özellikle un fiyatları her iki ayda bir artmakta. SGK maliyetleri arttı, işçi ücretleri arttı. Susam fiyatları arttı, mayaya yüzde 50 zam geldi. Maliyet hesaplaması yaptıklarında inanın fırıncının doğru düzgün bir kazancı yok. Zaten yüzde 70-80 dışarıyla çalışıyoruz yani bayilere veriyoruz. Fırıncı sadece tezgahında satmış olsa tamam biraz kazanabilirsin. Dışarıya çalışan fırıncı için bu iş çok zor. Ekmek fiyatının 1.50-1.75 lira olması gerekir" diye konuştu.

Fırıncı Şadıman Emeksiz da, "Una zam, mayaya zam her şeye zam geldi. Buna göre ekmeğe de normal zam gelmesi, kurtarmıyor. 1.5 liralık fiyat şu anda normal ana un fiyatlarına göre. Un fiyatları yükselirse ekmeğin fiyatının da yükselmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İstanbul'da 200 gramlık ekmeğin 1 lira 25 kuruş olan fiyatı 2019 Mayıs ayında belirlenmişti.

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