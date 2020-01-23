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Yüzde 300 zam haberine yalanlama geldi!

TCDD Taşımacılık AŞ, 'YHT bilet ücretlerine yüzde 300 zam' yapıldığına ilişkin haberler sonrası açıklamada bulundu. Açıklamada, YHT bilet ücretlerinde değişiklik yapılmadığı belirtildi.
Yüzde 300 zam haberine yalanlama geldi!

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı gazetelerin internet siteleri ile haber sitelerinde 'YHT bilet ücretlerine yüzde 300 zam' yapıldığına ilişkin haberlerin yer aldığı aktarıldı.

İNDİRİM ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Genel Müdürlük tarafından işletilen YHT'lerin bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, YHT'lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.

YHT'lerde geçerli 2 çeşit abonman paketi bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahiplerine belirlenen 2 istasyon arasında 60 gün süreyle 15-20 ve 30 biniş hakkı sağlayan biniş bazlı abonman paketleri business için yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 15, ekonomi için ise yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 arası indirim uygulanmaya başlandı.

Ankara-Eskişehir arasında ekonomi sınıfı 30 binişlik abonman kartı sahibi yolcumuzun seyahati 28,1 lira olarak ücretlendirilirken, tam biletle seyahat eden yolcumuz 37,5 lira ödemektedir."

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