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Yüzde 90 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi

Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, yapılan seçimlerde 90.92 oy alarak yeniden seçildi.
Yüzde 90 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi

Tacikistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu belli oldu. Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, oyların yüzde 90'ını alan mevcut cumhurbaşkanı Emomali Rahmon'ın yeniden seçildiği kaydedildi. Böylelikle Rahmon 5. kez üst üste aynı göreve gelmiş oldu.

Komisyon Başkanı Bakhtiyor Khudoyorzoda, 4 milyon 221 bin kişinin oy kullandığı seçimde, Rahmon'ın 3 milyon 837 bin oyu aldığını söyledi. Komisyon Başkanı, seçimlerde usulsüzlük olduğu iddialarına ise, "Seçimlerde herhangi bir usulsüzlük olmadı" dedi.

Tacikistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rahmatullo Zoirov, yetkilileri yalan söylemekle suçladı.

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