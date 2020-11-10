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Yüzde yüz tasarruf - “Parklarımız kendi enerjisini üretecek”

Parklara güneş enerjili aydınlatma direği yerleştirildiğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Parklarımız kendi enerjisini üretecek” açıklamasında bulundu.
Yüzde yüz tasarruf - “Parklarımız kendi enerjisini üretecek”

Bahçelievler mahallesi 281. Caddede 725 m2 parka 3 adet kamelya, 3 adet çöp kovası ve 6 adet güneş enerjili aydınlatma direğinin kurulumunun yapıldığını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Güneş enerjili aydınlatma direği sayesinde elektrikten %100 tasarruf sağlanıyor. Herhangi bir elektrik bağlantısı ve alt yapı gereksinimi olmadan aydınlatma direği güneş ışığını depo ediyor ve hava karardığı zaman direk aydınlatmaya başlıyor. Bu sayede 4 saatlik güneş ışığı deposu ile 24 saat aydınlık verebiliyor” ifadelerini kullandı.

Amacımız güneş enerjisi ile tasarruf
Güneş enerji sistemi sayesinde elektrik israfına son vermeyi amaçladıklarının altını çizen Başkan Ramazan Şimşek “Güneş enerjisi ile aydınlatma sağlayan direklerimiz sayesinde Gölbaşımızda tasarruf, insanlarımızda da çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha çok alanda bu güneş enerjisi ile aydınlatma sisteminin kurulumunu sağlamak. Amacımız ise hem doğaya duyarlı hem de toplumsal duyarlılık odaklı bir Gölbaşı’nı gelecek nesillere bırakmak” dedi. 

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