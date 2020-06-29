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Yüzde yüze ulaştı

Kızılcahamam Şahinler Tabiat Parkında bulunan çadır kamplarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Yüzde yüze ulaştı

Kent gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler Kızılcahamam’da çadır kamplarını tercih ediyor. Türkiye'nin Termal Cenneti ile bilinen Kızılcahamam Kaplıcaları doğası ilede çadır kamplar, şehir stresini atmak isteyen tatilcilerin ilgisini görüyor. 

DOĞAYA SAYGILI ŞEKİLDE RAHATLIKLA TATİL YAPILABİLİYOR

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek Şahinler Tabiat Parkını ziyaret ederek incelemelerde bulundular. 
Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar Kamp yapan tatilciler ile sohbet ettiler.
Tatilci vatandaşlar Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar’a "Çadır kampta doğayla iç içe tatil yapmayı tercih ettik. 2 günlük tatili değerlendirelim istedik doğa ve temiz hava için geldik." diye konuştu.

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Kaymakam Aksoy yapğtığı Açıklamada; Ankara’nın ekoturizm merkezi olma hedefimi sahada izlemek amacıyla zaman zaman inceleme çalışmaları yaptıklarını ileten kaymakam Can Aksoy, Bu maksatla aile kamplarının vazgeçilmez duraklarından Şahinler Tabiat Parkı’nı yetkilisi Mustafa Bey rehberliğinde Belediye Başkanımız Süleyman Acar ve Başkan Yardımcımız Sayın Yılmaz Özbek ile gezdik. Sınavlardan sonra çocuklarıyla birlikte çadır kampı yapmak isteyen babalar için Ankara merkeze 110 km mesafede güvenli nezih bir durak olan işletmemizi ziyaretimizde misafirlerimizle sohbet imkanı bulduk. Anlaşılan mutluluk doğada bizleri bekliyor dedi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, doğaseverleri Kızılcahamam’a davet etti
Acar; Türkiye'nin Termal Cenneti aynı zamanda İlk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam'a tüm doğa severlerimizi bekliyoruz dedi.
 

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