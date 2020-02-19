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Yüzleri güldüren etkinlik

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara düzenlenen bir etkinlikte buluşturdu. Etkinliğe katılan 150’yi aşkın çocuk programda doyasıya eğlendi.  
Yüzleri güldüren etkinlik

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, Başkent’te sosyoekonomik yönden dezavantajlı olan bölgelerdeki çocukları düzenlenen bir etkinlikte buluşturdu.  

DOYASIYA EĞLENDİLER 
Altındağ ve Keçiören’den gelen birçoğu Irak Türkmeni olan 150’yi aşkın çocuk Dışkapı’daki bir spor salonunda bir araya getirildi. Dezavantajlı çocuklar, düzenlenen programda doyasıya eğlenme imkânı buldu. Program sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler verildi.  

3acd149d-b685-45d8-941c-5caae5388041.jpgMUTLU ETMEYE DEVAM
Gazetemize konuşan Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu yetkilisi Canan Üstündağ, programla ilgili şunları söyledi: “Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarımızı bir nebze olsun mutlu edebilmek için bu etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarımız doyasıya eğlendi ve çok mutlu oldular. Program sonrasında çocuklarımıza çeşitli abur cuburlar ve gıda paketinden oluşan hediyeler verdik. Onları mutlu etmek için buna benzer programları düzenlemeye devam edeceğiz.” 

YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA-

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