Mamak Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile ” Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Lalahan Mahallesi’nde son teknolojiye sahip portatif yüzme havuzu kuruldu.

Lalahan Stadı’nın yanına kurulan portatif havuz, çocuklarla buluşmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerinin ön planda tutulduğu havuz keyfinde çocuklar hem gönüllerince eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle arasında havuza girmenin keyfini yaşayan çocukların sevincine ortak oldu. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Köse, sosyal mesafe konusunda uyarmayı da ihmal etmedi.

Aileler, gönül rahatlığı ile havuzdan faydalanabilirler

Rengarenk görüntülere sahne olan, elektronik ve su arıtma temizleme sistemiyle donatılan havuzda uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen seanslarla çocuklara temel yüzme eğitimi verilecek. 7’den 70’e her vatandaşa hizmet edecek portatif havuzun suyu sabah, öğle ve akşam sürekli kontrol edilerek temizleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzme için belirlediği hedef doğrultusunda projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Köse, havuzların sayısının artacağının da müjdesini verdi. Köse, “Ömrünü milletimizin hizmetine ve geleceğine vakfeden Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci belirlediği hedefler doğrultusunda bu güzel ve modern havuzu çocuklarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın güler yüzleri ve mutluluğu bize de enerji verdi. Bu projeyi gerçekleştirerek sporu tabana yayan, çocuklarımıza bu mutluluğu yaşatan Gençlik ve Spor Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın önce ateşi ölçülecek ve ardından havuzlara alınacaklar. Ayrıca sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyulacak. Cankurtaranlarımız da görev başında. Havuzların bakımı ve ilaçlanması da düzenli bir şekilde günlük olarak yapılmaktadır. Aileler gönül rahatlığı ile havuzlarımıza hem çocuklarını gönderebilirler, hem de kendileri havuzdan faydalanabilir” dedi.