Yüzme bilmeyen kalmayacak 

Altındağ Belediyesi yüzme havuzlarında, 6-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz yüzme kursları başlıyor.

Geleceğin yüzme şampiyonları Altındağ’dan çıkacak. Altındağ’da çocukların ve gençlerin sporun her branşıyla tanışmasını ve kendini geliştirmesini çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ’da ikamet eden 6-14 yaş arası çocuklarımız için yüzme kurslarını başlatıyoruz. Kayıtlar başladı.

Çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için kontenjanlarımızı sınırlı tuttuk... Kurslardan faydalanmak isteyen çocuklarımız, kendilerine en yakın yüzme havuzlarımıza başvuruda bulunabilirler.” dedi.

KURSLAR ÜCRETSİZ

Tüm kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, “Altındağ’da göreve gelir gelmez spor atağı başlattık. Yeni açtığımız Battalgazi ve Feridun Çelik yüzme havuzlarımızda da eğitim verilmeye başlanacak. Çocuklarımız kayıt için; Ali Ersoy, Gültepe, Karapürçek, Battalgazi, Feridun Çelik Mavi Vatan yüzme havuzlarımıza başvuruda bulunulması yeterli... Haydi çocuklar yüzme havuzlarına...” ifadelerini kullandı.



