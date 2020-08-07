Yüzme havuzları temizlendi

Keçiören Belediyesi, açık ve kapalı yüzme havuzlarının ardından Aktepe ve Kalaba mahallelerinde bulunan aqua parkları da koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak hizmete açtı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Spora ilgi duyan bir nesil yetiştirdiğimiz takdirde sağlıklı bir toplumun inşası için de büyük bir katkıda bulunmuş oluruz. Bu anlamda ilçemizde bulunan yüzme havuzları ve aqua parklarımızı özenle temizledik, dezenfekte ettik ve salgın önlemlerimizi alarak hizmete açtık” dedi.

HAVUZLARIN ARDINDAN AQUA PARKLAR DA HİZMETTE

Koronavirüs önlemlerinin hafifletildiği 1 Haziran’dan itibaren açık ve kapalı yüzme havuzlarını hizmete açan Keçiören Belediyesi, şimdi de Kalaba ve Aktepe mahallelerinde bulunan aqua parkları çocukların hizmetine açtı. Bu kapsamda havuzda temizlik, dezenfekte ve ölçüm çalışmalarını titizlikle yapan ekipler çocukları aqua parka randevulu bir şekilde sırayla ve kafile halinde alıyorlar. İlk kafilenin havuzda bulunma süresinin dolmasıyla birlikte havuzu dezenfekte eden ekipler ikinci kafile için ise sağlıklı bir ortam oluşturuyor.

“TAM DONANIMLI BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

Keçiören’de, yetişkinlerin ve çocukların yaz sıcağında serinlemesi, güneşlenmesi, günün yorgunluğunu atması ve hoşça vakit geçirmesi spor tesislerinin konforlu bir ortam sunduğunu aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise şunları söyledi:

“Tam donanımlı bakım ve temizlik çalışmalarının yapıldığı Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Park’ta bulunan yüzme havuzlarımız vatandaşımızın hizmetindedir. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesisleri vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Yavrularımız bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler. Okul gezilerimiz sırasında, öğretmenlerimizle ve müdürlerimizle takvim oluşturup geçlerimizin belediyemize ait olan yüzme havuzlarından rahatça faydalanabilmeleri hususunda garanti veriyoruz. Her türlü spor faaliyetinde belediyemiz Keçiören’in gençlerine destek olmayı sürdürecektir. Belediyemizin tesislerinde spor yapmak isteyen her vatandaşımız için imkânımız var, spora engel olacak bahanemiz yok.”