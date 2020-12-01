Yüzme havuzlarında sona gelindi 

Altındağ Feridun Çelik ve Battalgazi mahallelerine kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzlarının inşasında sona gelindi.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın başlattığı spor seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Altındağ'ın yüzme şampiyonlarını yetiştirmek için yapılan yüzme havuzlarını bir an önce hizmete sokmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı “Şampiyonlar Altındağ'dan yetişecek inşallah..." dedi.

ALTINDAĞ ŞAMPİYONLARIN ADRESİ OLACAK

Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, Altındağ'ı spor alanında zirveye taşıyacak olan yarı olimpik yüzme havuzları tamamlanmak üzere... Battalgazi ve Feridun Çelik mahallerinde yapımı devam eden yüzme havuzları Altındağ’a güneş gibi doğacak. Altındağ'da sporu atağa kaldıracak, Altındağ'da spor yatırımlarını hayata geçirecek ve yeni şampiyonları Altındağ'dan yetiştireceğiz. Bu hayalimizi gerçek yapmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Altındağ'ı her alanda olduğu gibi, spor alanında da zirveye taşıyacağız inşallah..."

“NE YAPSAK AZ...”

Başkan Balcı ayrıca, "Altındağlı çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı geleceği için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Spor tesisleri ve yüzme havuzları yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Altındağ'ın azimli, sportmen ve çalışkan gençleri için ne yapsak az..." ifadelerini kullandı.