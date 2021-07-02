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Yüzme havuzu yeniden hizmette

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, kademeli normalleşme ile birlikte koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak tekrar hizmete vermeye başladı. 
Yüzme havuzu yeniden hizmette

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan ve kademeli normalleşme döneminde yeniden hizmet vermeye başlayan Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme alınan tedbirleri inceledi. 
Pandemi ile mücadele hakkında bilgilendirici yazıların bulunduğu fitness salonları ve yüzme havuzunda hijyen önlemleri de üst seviyede tutuluyor. Alınan önlemler kapsamında havuza giriş yapan vatandaşların ateşi ölçülürken her seans öncesinde ortak kullanım alanları olan soyunma odaları, fitness salonları ve havuz içi periyodik olarak dezenfekte ediliyor. 

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‘‘Hazırlıklarımız tamam’’

Yayımlanan genelgeler doğrultusunda hizmet vermeye başlandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pandemiden dolayı uzunca süredir kapalı olan yüzme havuzumuz, 01 Temmuz itibariye hizmet vermeye başladı. Günübirlik kullanım, üyelik ve yüzme kurslarımız başlıyor. Hazırlıklarımız tamam. Halkımız gönül rahatlığıyla yüzme havuzumuza gelerek bunaltıcı yaz sıcaklarında bir nebzede olsa serinleyebilirler. Vatandaşlarımızdan da bu alanlarda dikkatli olmalarını ve koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymalarını rica ediyoruz.’’ dedi. 

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