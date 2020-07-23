'Yüzme Takip Sistemi' deniz suyu temizliğinin kontrolüne olanak sağlıyor

Vatandaşlar, kalacağı otelin, kullanacağı plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını, Sağlık Bakanlığının "https://yuzme.saglik.gov.tr/" internet adresine girerek öğrenebiliyor

Sağlık Bakanlığı, otel ve plajların "Yüzme Takip Sistemi" ile takip edildiği, vatandaşların gidecekleri plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığının öğrenilebileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, kalacağı otelin plajının sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını, "https://yuzme.saglik.gov.tr/" internet adresine girerek bilgi edinebiliyor.

Söz konusu internet sitesinde tesis adresleri, tesise ait teknik bilgiler, yıllara göre kalite sınıflandırma bilgileri, plaj ismi ve plaj özelliklerine göre arama yapılabiliyor, otel isim ve konumuna göre arama yapılarak yüzme suyunun analiz sonuçları bilgilerine ulaşılabiliyor.

Yüzme suyu izleme çalışmaları 35 ilde yapılıyor

Bu kapsamda, yüzme suyu izleme çalışmaları 35 ilde gerçekleştiriliyor.

2019 yılında yapılan izlemenin sonuçlarına göre 990 yüzme alanı A sınıfı (yüzde 74), 313 yüzme alanı B sınıfı (yüzde 24), 29 yüzme alanı C sınıfı (yüzde 2) olarak değerlendirdi. D sınıfı olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı ise bulunmuyor.

İzleme çalışmaları, Türkiye turizmi açısından son derece önemli olan Uluslararası Mavi Bayrak programına da önemli katkı sağlıyor. 2019 yılında 990 A kalite yüzme alanının 463'ü Mavi Bayrak ödülüne sahip iken 2020 yılında bu rakam 486'ya çıktı.

Türkiye'de yüzme sezonu bölgelere göre değişmekle birlikte genellikle 1 Mayıs'ta açılıyor. Ancak Kovid-19 salgını nedeni ile bu yıl için 1 Haziran itibarıyla açıldı ve numuneler alınmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı otel ve plajlarda vatandaşların salgından korunması için de çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla alınması gereken önlemlere yönelik rehber hazırlanarak sektör çalışanları ve vatandaşların erişimine sunuldu.

Kaplıcalar, Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinden takipte

Sağlık Bakanlığınca, kaplıcalarla ilgili izin, denetim ve analiz işlemleri de kesintisiz yapılıyor. Kaplıcalara yönelik tüm bu süreç Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip ediliyor.

Türkiye'de 258 kaplıca, 8 talassoterapi tesisi olmak üzere toplam 266 tesis bulunuyor. Kaplıca tesisleri ile ilgili bilgilere de Bakanlığa ait "https://kaplica.saglik.gov.tr/" web adresinden ulaşılabiliyor.

Web portalında, tesis adresleri, tesiste bulunan tedavi birimleri, suyun nitelikleri, suyun hangi hastalıklara karşı etkili olduğu gibi bilgiler yer alıyor. Web sitesinde şehir, tesis adı, hastalık adı gibi özelliklere göre de arama yapılabiliyor.

Öte yandan kaplıcalara yönelik Kovid-19 salgını kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilere "https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html" adresinde yer alan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nden ve "https://kaplica.saglik.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.