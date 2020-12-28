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Yüzmede yeni Türkiye rekorları kırıldı

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nın son gününde sporcular, yeni Türkiye rekorlarına imza attı.
Yüzmede yeni Türkiye rekorları kırıldı

Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda ENKA adına yarışan Merve Tuncel, 800 metre serbestte 8.28.34'lük derecesiyle 15-16, 17-18 ve artı 19 yaş kategorilerinde Türkiye rekoru kırdı.

Fenerbahçeli yüzücü Deniz Ertan, 200 metre karışıkta 2.16.44 ile 15-16 yaşta Türkiye rekoru kırmayı başardı.

ENKA'dan Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte 2.10.07 ile 17-18 yaşta Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Galatasaraylı sporcu Berke Saka, 100 metre sırtüstü yarışında 55.12'lik derecesiyle 17-18 yaşta Türkiye rekoruna imza attı.

Fenerbahçe'den Baturalp Ünlü 200 metre serbestte 1.47.08 ile 17-18 ve artı 19 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Aykon Kulübü adına yarışan Tuncer Berk Ertürk, 200 metre kelebekte 2.12.18'lik dereceyle 13 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırmayı başardı.

TED Mersin Koleji sporcusu Mustafa Kaan Serdar, 100 metre serbestte 54.18 ile 13 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Antalyasporlu yüzücü Emir Batur Albayrak, 800 metre serbestte 8.30.33 ile 13 yaşta Türkiye rekoruna imza attı.

TED Ankara Kolejliler'den Aykut Mert Iravul, 200 metre kelebekte 2.07.07'lik derecesiyle 14 yaşta Türkiye rekorunu geliştirdi.

Çevre Spor Kulübü adına yarışan Sönmez Emir Niğdelioğlu, 50 metre serbestte 24.21 ile 14 yaş Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Fenerbahçeli Deniz Ertan ise 200 metre serbestte 2.17.78'lik derecesiyle 15-16 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

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