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Yüzmek isteyenlere koranasız havuz

Yenimahalle Belediyesi Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri T.C Sağlık Bakanlığı tarafından alınan Covıd-19 salgın hastalığına yönelik tedbirler sağlanarak vatandaşın hizmetine açılıyor
Yüzmek isteyenlere koranasız havuz

İlçeye kazandırdığı 4 büyük yüzme havuzu ve spor kompleksine Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “TSE Covıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanan Yenimahalle Belediyesi, yüzme havuzlarını birer birer vatandaşların kullanımına sunuyor.

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Tüm tedbirler alındı
İlçe sakinlerinin sağlık ve güvenliği için bütün tedbirlerin alındığı ve pandemi sürecinde düzenli olarak dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin yapıldığı Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, kapılarını yeniden ilçe sakinlerine açmaya hazırlanıyor.

Tesislerin tamamında temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapılması sonrasında Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri ve Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerini vatandaşın hizmetine sunan Yenimahalle Belediyesi, sırasıyla Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri ve Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerini de Yenimahalle sakinlerinin kullanımına açacak.

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Bir bir açılıyor
Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerinden faydalanmak isteyen ilçe sakinleri, Salı ve Perşembe günleri 07.00-20.30, Çarşamba ve Cuma günleri 07.00-17.30, Cumartesi ve Pazar günleri ise 16.30-20.00 saatleri arasında tesisi kullanabilecek.

Hacı Sabancı Yüzme Havuzunu kullanmak isteyen vatandaşlar ise Salı-Perşembe günleri 07.00-21.00, Çarşamba-Cuma günleri 07.00-18.00, Cumartesi–Pazar günleri ise 15.30-21.45 saatleri arası tesisten yararlanabilecek.  Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ise Salı-Perşembe 07.00-18.30, Çarşamba- Cuma 07.00-21.00, Cumartesi- Pazar 15.30-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Pandemi sürecinde kapalı olan yüzme havuzu ve spor tesislerinde gerekli dezenfekte işlemlerinin düzenli olan yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Spor tesislerimizde vatandaşın sağlığını düşünerek gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve temizlik işlemleri sonrasında yüzme havuzlarımız Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE Covıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı. Yenimahalle sakinleri gönül rahatlığı ile havuzlarımızı kullanabilir” dedi.

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