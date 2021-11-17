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Yüzsüz Hırsız

Pursaklar Saray’daki bir binada elektrik kablolarını çalan hırsızlar, olay öncesi binanın kapalı garajında baklava yiyip kola içerek keyif yaptı. Kablo hırsızların bu rahatlığı “pes” dedirtti.
Yüzsüz Hırsız

Hem Hırsız Hem Utanmaz

Pursaklar Saray Fatih Mahallesi’ndeki bir binadan elektrik kabloları çalındı. Kablo hırsızlarının olay öncesi binanın kapalı garajında baklava yiyip kola içerek keyif yaptıkları belirlendi. Hırsızların bu rahatlığı “pes” dedirtti.

TOPRAKLAMA KABLOLARINI ÇALDILAR

Olay, Pursaklar Saray Fatih Mahallesi Umut Sokağı’ndaki Tamkoç Apartmanı’nda bu hafta içi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın yaklaşık 30 metre uzunluğundaki topraklama elektrik kablosu kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sökülerek çalındı. Bina sakinleri durumu evlerinde sıkça atan sigortalardan fark etti. Arıza tespiti için gelen elektrikçi, binadaki ana topraklama elektrik kablosunun profesyonelce sökülerek çalınmış olduğunu söyledi. Hırsızlık olayının gündüz saatlerinde yaşandığı tahmin ediliyor. Binalardaki beyaz eşyaların zarar görmemesi için çalınan topraklama kablosu yeniden takıldı. Binada çalınan kabloların yaklaşık iki bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

KABLOLARI ÇALMADAN ÖNCE KEYİF YAPTILAR

Kablo hırsızlarının olay öncesi binanın kapalı garajında baklava yiyip kola içtikleri belirlendi. Birden fazla olduğu düşünülen hırsızların garajda yarım bıraktığı karton kutu içerisindeki baklavalar objektiflerimize yansıdı. Gazetemize konuşan bina sakinleri, arsız hırsızlara tepki göstererek Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğüne hırsızlık olaylarının üstüne gitmesi çağrısını yaptı. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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