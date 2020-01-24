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Yüzüklerin Efendisi dizisi çekilecek mi? Ne zaman çekilecek?

Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çekilecek? 2017 yılında Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için Warner Bros ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Yüzüklerin Efendisi dizisi çekilecek mi? Ne zaman çekilecek?

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Tolkien'in büyük eseri olan Yüzüklerin Efendisi hikâyesini ekrana uyarlanma haklarını eline alarak hem Netflix'i hem de HBO'yu karşısına aldı.

 

 

 

Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlayacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi çağda geçecek?

5-014.jpgYüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlayacak? Tom Shippey'in bir röportajındaki açıklamalarına göre dizinin ilk sezonun 20 bölüm olacağını söyledi. Bir diğer verdiği bilgi ise dizinin 2021 de başlayacağını dile getirdir. Ve dizinin 5 sezondan oluşacağı kesinleşen bilgiler arasında. 

Tolkien Vakfıyla yapılan anlaşmaya göre dizinin Tolkien’i yazdıklarının dışına çıkılmamasını ve dizinin 3. çağda geçmeyeceğini istemişti.

Dizide 3. çağda geçmeyeceği anlaşılınca, 2. çağda geçeceği yani yüzüğün yapılış dönemi bizlere gösterilecek.

2. Çağda neler yaşanıyor? 2. Çağda hangi karakterler var?

2. Çağda neler yaşanıyor? Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'a odaklanacak olması Sauron'un tıpkı bir casus gibi Elf'lerle dostluk ettiği o uzun yılları ve nihayetinde Güç Yüzüklerini ve Tek Yüzüğü dövdürdüğü anlar ve daha sonrasında

Elfler ve İnsanların Son Birliği oluşturularak, Sauron’un ordusu Dagorlad Savaşında yenilgiye uğratması, Dunedain Kralı Isildur Sauron’un elinden Tek Yüzüğü kesip almasına kadar tüm hikâye karşımıza çıkacak

2. Çağda hangi karakterler var? Dizide Sauron ve Isildur karakterlerinin dışında Elfler ve İnsanların Son Birliğinde de gördüğümüz yarı elf Elrond'u, Elrond’un kardeşi Elros'u görmek mümkün gibi gözüküyor. Amazon'un çok fazla bilgi vermediği için başka hangi karakterleri görebileceğimizi tahmin etmek çok zor gibi gözüküyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisi karakterleri kimler?

Yüzüklerin Efendisi dizisinde Gandalf olacak mı?

Yüzüklerin Efendisi dizisinde gollum olacak mı?

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Yüzüklerin Efendisi dizisi karakterleri kimler? 3.Çağ’da Sauron’un karanlık kötü ruhu Orta-Dünya’ya yayılırken, Manwë bir Valar Konseyi toplamaya karar verir ve bu doğrultuda 5 Istari (büyücü), Orta-Dünya'ya gidip, insanlara kötüyle savaşmada yardım etmek ile görevlendirdiği için Gandalf ve diğer 4 büyücüleri dizede görmek pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Dunedain Kralı Isildur'un veliahtı Aragorn ve Gollum'da 3. çağda geçtiği için bu karakterleri göremeyeceğiz.

Yüzüklerin efendisi dizisinde kimler oynayacak?

Dizinin oyuncuları belli oldu mu?

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Dizinin oyuncuları belli oldu mu? Çekimlerine Şubat 2020 tarihinde Yeni Zelanda’da başlanması beklenen dizinin, 15 Ocak 2020 tarihinde resmi olarak duyurulan ana oyuncu kadrosu şu şekilde:

Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman.

Bu oyunculardan Morfydd Clark'ın Galadriel olarak rol alacağını, Joseph Mawle'nin ise kesin bir bilgi olamamasına rağmen Sauron karakterinde görebiliriz.

Diğer oyuncuların hangi rollerde göreceğimiz ise resmi ağızdan henüz duyurulmuş değil.

 

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