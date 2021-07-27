Suriye’deki savaşta yüzüne mermi isabet eden ve dört yıldır yüzündeki mermiyle yaşayan iki çocuk annesi Asil El Hasan, Ankara'da geçirdiği başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Suriye’deki iç savaş sırasında yaşadığı Hama kentinde açılan ateşte yüzüne mermi isabet eden 32 yaşındaki Asil El Hasan, dört yıla yakındır yüzündeki mermiyle yaşıyordu. El Hasan iki yıl önce tedavi için geldiği Ankara’da çeşitli sağlık sorunlarına yol açan yüzündeki kurşundan bir an önce kurtulmak istiyordu. Gazetemiz iki kız çocuğu annenin dramını iki yıl önce gündeme getirmişti. El Hasan nihayet yüzündeki mermiden kurtuldu.

3 DOKTOR AMELİYATA GİRDİ

Eşini yıllar önce trafik kazasında kaybeden, biri 5,5 diğeri 7,5 yaşında olmak üzere iki kız çocuğu annesi Asil El Hasan, geçtiğimiz günlerde Çankaya'daki Lokman Hekim Hastanesi'nde yüzündeki mermiden kurtulmak için zorlu bir ameliyata girdi. Üç doktorun yer aldığı ve saatler süren ameliyat sonunda genç kadın yüzündeki mermiden kurtuldu.

"AMELİYATTAN SAĞ ÇIKAMAYABİLİRSİN" DİYENLER OLDU

Başarılı ameliyat sonucunda yüzündeki mermiden kurtulan Asil El Hasan, muhabirimize yaptığı açıklamada şunları söyledi: "4 yıldır yüzümdeki mermi ile yaşıyordum. Bu mermi sağlık sorunlarına yol açıyordu. Suriye’de ameliyatın çok riskli olduğunu ve beni tedavi edecek teçhizata sahip olmadıklarını söylediler. Bunun üzerine 2019 yılında yüzümdeki merminin çıkarılması için Hatay Devlet Hastanesi’ne, oradan da Ankara’ya sevk edilmiştim. Ankara'da tedavim uzunca bir süre devam etti. 'Ameliyatın çok riskli masadan kalkamayabilirsin' diyen doktorlar olmuştu. Allah'a şükür yaklaşık 20 gün önce ameliyat oldum ve yüzümdeki mermiden kurtuldum. Çok mutluyum. Bu konuda bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum."

YETİMLERİN BABASI SAHİP ÇIKTI

Ankara’da Suriyeli ve garibanların babası olarak bilinen yardımsever Sadettin Karagöz ise "Kızımız 2019 yılında bize ulaştı ve onu misafir ettik. Girişimlerimiz ve hayırseverlerin desteğiyle kızımızı ameliyat ettirdik. Ameliyat başarılı geçti ve yüzündeki mermiden kurtuldu. Lokman Hekim Hastanesi'ne ve ameliyatta bulunan üç değerli doktoruna çok teşekkür ediyorum" dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-