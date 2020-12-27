Zabıta adayları ter döktü

Mamak Belediyesi Başkanlığı bünyesinde, KPSS puanı ile zabıta memuru alımı için başlatılan süreç tamamlandı. Müracaat eden kişilerden puanı yeterli olanlar, mülakat ve uygulamalı sınav için çağrıldı.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen mülakatın ardından zabıta adayları spor testine alındı. Sıçrama, lastik, ağırlık, topa temas, takla, slalom, ve engel uygulamasına alınan adaylar 7 kategoride değerlendirildi. Erkelerde 40 sn, kadınlar da ise 45 saniyede parkuru tamamlayan adaylar puan aldı. Zabıta memur adayları, fiziki yeterlilik parkurlarını tamamlayarak sınavı geçmek için ter döktü. Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayan sınav kapsamında sözlü ve yazılı sınavları başarıyla tamamlayan adayların asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacak. Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13, 14 ve 15. maddeleri ile 14.11.2017 tarih ve 30240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümler çevresinde düzenlenen sözlü sınav ilanda yer alan konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden, uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirildi.

Sınav Komisyonu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirildi. Sınavda puanı değerlendirme; sınavın birinci bölümünün yüzde 50’si, uygulamalı olan ikinci bölümün yüzde 50’si baz alınarak hesaplandı. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan alınması şartı aranırken, adayların atamaya esas başarı puanı sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.