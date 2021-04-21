  • BIST 1.330
  • Altın 472,933
  • Dolar 8,1805
  • Euro 9,8402
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 12 °C
»

Zabıta ekipleri virüs mesaisinde

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, salgın ve Ramazan ayı sebebiyle denetimlerini arttırdı. Esnaf ve vatandaşları denetimde bilgilendiren ekipler, tedbirler konusunda hassas olunması gerektiğinin vurgusunu yaptı.  
Zabıta ekipleri virüs mesaisinde

Marketleri ve iş yerlerini denetleyen Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri; hijyen, maske ve eldiven denetimi gerçekleştirdi. Denetimler ile hem esnafı hem de alışveriş yapan vatandaşları tedbirler hususunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Ürünlerin son kullanım tarihinden sosyal mesafe kuralları kadar pek çok noktaya önem gösteriyoruz. Salgın tedbirleri kapsamında uzmanlar tarafından belirlenen kurallara uyulması yönünde tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetim kapsamında personellerin hijyen belgelerini kontrol ettik. Özellikle maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan işletmelerde ceza-i müeyyideler uyguluyoruz. İzinsiz branda asan işletmeleri de uyararak brandaları kaldırdık. İş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine riayet edilmesi hususunda da iş yerlerini denetledik” açıklamasında bulundu.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başkan Şimşek “Gölbaşılı vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Virüsten korunmak için vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz” dedi.

1618913467_4.jpg

Zabıtadan virüs mesaisi
Semt pazarlarını da gezerek hem pazarcı esnafını hem de alışveriş yapan vatandaşa uyarılarda bulunan ekipler “TC ve HES kodu kontrolüne bakarak risksiz ibaresini gördüğümüzde esnafımız çalışmaya devam ediyor” dedi. Hijyen çalışmalarına özen gösteren zabıta ekipleri bir yandan da hijyen ve gıda malzemelerinin fahiş fiyatla satılmasını önlemek amacıyla denetimleri devam ettiriyor. Ekipler ayrıca ekmek fırınları ve pastanelerde hijyen denetimlerini de sürdürüyor” diyerek sözlerini noktaladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mobil istasyonda araçlar foşur foşur yıkanıyor22 Nisan 2021 Perşembe 00:19
  • Yardımlar 10 milyon TL’yi aştı21 Nisan 2021 Çarşamba 04:45
  • Sağlıkçılara moral sanatı21 Nisan 2021 Çarşamba 04:22
  • Yenimahalle’nin milli gururu kendi rekorunu kırdı21 Nisan 2021 Çarşamba 03:30
  • Korona atasözlerine yansıdı21 Nisan 2021 Çarşamba 02:29
  • Başkan Ertuğrul Çetin’den Gıda Güvenliği Denetimi21 Nisan 2021 Çarşamba 00:28
  • Başkan Turgut Altınok, sahura kadar denetimde21 Nisan 2021 Çarşamba 00:26
  • Keçiören'de okullar dezenfekte ediliyor21 Nisan 2021 Çarşamba 00:25
  • Başkan Oğuz’dan sahur sürprizi21 Nisan 2021 Çarşamba 00:24
  • Pandemi üreticiyi de vurdu21 Nisan 2021 Çarşamba 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti