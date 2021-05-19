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Zabıta memuru, belediye kompleksinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 30 yıllık zabıta memuru Hasan Direk (50), belediye kompleksindeki zabıta dinlenme odasında av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Direk'in intihar ettiği değerlendiriliyor.
Zabıta memuru, belediye kompleksinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi’ndeki Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi D blokta meydana geldi. Mesaisi arkadaşları, evli ve 2 çocuk babası zabıta memuru Hasan Direk'i araçla alarak göreve götürmek üzere Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi D bloktaki zabıta dinlenme odasına gitti. Zabıta memurları dinlenme odasına girdiklerinde Direk'i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yanında av tüfeği bulunan Direk'in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yapılan ilk incelemede Hasan Direk'in av tüfeği ile göğsüne ateş ederek intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Helvacıoğlu, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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