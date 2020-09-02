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Zabıta Teşkilatı 194 yaşında

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194. yılını düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutluyor. 
Zabıta Teşkilatı 194 yaşında

1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Zabıta Haftası” kapsamında önce Ulus Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç beraberindeki heyetle Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyetle birlikte Atatürk Mozolesine çelenk koyan Koç, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. 

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TÖRENE TAM KADRO KATILIM 

Ulus Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak, ilçe zabıta müdürleri ve zabıtalar katıldı. 

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“Zabıta Haftası” etkinlikleri kapsamında Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’un 194. yıl anısına Ulus Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlatıldı. 

ANKARA ZABITASI ATA’NIN HUZURUNDA
     Ulus Atatürk Anıtın’da gerçekleştirilen törenden sonra ekibi ile birlikle Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün Mozolesine çelenk koyan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şunları yazdı: 

 

    ‘‘Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk Milleti’nin ebedi önderi aziz Atatürk; 
Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu üyeleri olarak, Zabıta Haftası kutlamaları kapsamında manevi huzurunuzda bulunuyor ve seni hürmetle selamlıyoruz.  Başkent Zabıtası olarak, Cumhuriyetimizin başkentine, senin çizdiğin yolda, uygar, çağdaş adil bir kent vizyonu ile Belediye Başkanımızın denetiminde Cumhuriyet kanunlarının ışığında insan odaklı ortak akıl ve ortak şuur ile hizmet ediyoruz. Büyük Atatürk, Başkent Zabıtası ışığını senin ilkelerinden, derinliğini Türk kültüründen, gücünü damarlarındaki asıl kandan alarak kendini çağın gereklerine uygun şekilde yenilemekte, gelişmekte ve bağrında gururla seni saklayan Ankara’ya en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Cumhuriyetin başkenti emin ellerdedir. Ruhun şaad olsun.’’ 

ZABITA TEŞKİLATI FEDERASYONU’NU ZİYARET
    Ulus Atatürk Anıtı ve Anıtkabir ziyaretini tamamlayan Zabıta Daire ekipleri, Altındağ’da bulunan Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak’ı makamında ziyaret etti. Koç duygularını şu sözlerle dile getirdi: 

  ‘‘Bugün biliyorsunuz Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194. yıl dönümü. Zabıta Federasyonumuzla, ilçe zabıta müdürlerimiz ile birlikte Ulus’ta Atatürk Anıtı’na çelenk koyduk. Törenden sonra hep beraber Anıtkabir’e gittik. Bu seneki Zabıta Haftası, salgın süreci nedeniyle gölgede geçiyor. Bugün arkadaşlarımla birlikte Zabıta Federasyonu Başkanımızı ziyaret etmeye geldik ve kendisi ile görüş alış verişinde bulunduk. Birlik ve beraberlikle kurumsal bir bütünlük oluşturacağımızı düşünüyoruz. Mansur Başkanımızın selamıyla kendisinin Zabıta Haftasını kutlamak için geldik. Ankaralılara selamlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Zabıta Teşkilatı’nın Zabıta Haftası’nın kutlu olmasını diliyorum.’’

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    Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında ekibi ile birlikle kendisini ziyarete gelen Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’a teşekkür eden Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak ‘‘Zabıta Teşkilatı’nın 194. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanımızla birlikte güzel kutlamalara vesile olduk” diye konuştu. 

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