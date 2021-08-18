Zabıtadan bilgilendirici broşür 

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, “Birlikte Daha Güzel ve Huzurlu Bir Çankırı” sloganı ile vatandaştan beklentilerini anlatan bir broşür dağıttı.

Zabıta Haftası öncesinde dağıtılan broşürde, daha güzel bir Çankırı’da birlikte hoşgörü içinde yaşamanın kuralları sıralanıyor.

Vatandaşların sağlık ve huzurunu korumak amacı ile denetimlerini aralıksız sürdüren Çankırı Belediyesi Zabıta ekipleri, bir yandan da vatandaşları bilgilendirmek için eğitici faaliyetlerde bulunuyor. Şehir merkezinde broşür dağıtan ekipler, vatandaşları bilinçli olmaları konusunda uyarıyor. Dağıtılan broşürde; iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, araç ve yaya yolları ile kaldırımların doğru kullanımı, gıda satışları, çöp ve atık malzemeler, vergi ödemeleri, dilencilik, buluntu eşya veya para gibi konular yer alıyor.

