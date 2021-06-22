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Zabıtadan kaldırım işgaline savaş 

Kahramankazan Belediyesi zabıtası kaldırımlara park ederek yaya geçişini engelleyen araçlara karşı savaşını sürdürüyor. 
Zabıtadan kaldırım işgaline savaş 

Ekipler kaldırımlara ve yayaların geçişini engelleyen alanlara park edilen araçlara müdahale ederek, yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetimlerinin yanı sıra yaya dostu uygulamalarıyla da dikkati çekiyor. Zabıta ekipleri kentin ana arterleri başta olmak üzere ilçe genelinde kaldırımlara park ederek yaya geçişini ve hareketliliğini engelleyen araçlara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Kaldırım ve yaya hareketliliğini engelleyen noktalara park eden araçlara müdahale eden ekipler yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor. Ekipler bu noktalara park eden araç sahiplerine de gerekli uyarıları yapıyor.
Yaya hareketliliği vazgeçilmez unsur

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, cadde ve sokaklarda olan yaya hareketliliğinin kentlerin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, ilçelerinde yaptıkları tüm uygulamalarda yayalara öncelik verdiklerini söyledi. Oğuz, “Vatandaşlarımızın rahatça yürümeleri ve hareket etmeleri için belediye olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaya dostu bir belediye olarak bu faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz” diye konuştu.
 

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