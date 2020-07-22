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Zabıtalar seyyar satıcıyı darbetti

ANTALYA'da, zabıtanın seyyar satıcıyı darbetme anı cep telefonu ile kaydedildi. Zabıta ekiplerinin işyerinin camına yasladıkları satıcıya kafa attığı an görüntülere yansıdı.
Zabıtalar seyyar satıcıyı darbetti

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyyar tezgahında meyve satan bir kişi ile zabıtalar arasında tartışma çıktı. Kalabalık zabıta grubu, bir süre sonra seyyar satıcıyı darbetmeye başladı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Görüntülerde kalabalık zabıta grubunun satıcıyı iterek götürdüğü ve ardından işyerinin camına hızla ittirdiği görülüyor.

İşyerinin camına yaslanan satıcıya, zabıta ekibinden bir kişinin darbettiği anlar kaydedildi. Darp edilen satıcının bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırıldığı görüntülere yer aldı.

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