Zabıtalara kutlama ziyareti

Ankara’da Birlik Derneği yönetim kurulu üyeleri 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nda zabıtaları unutmadı. Zabıta Teşkilatı Federasyonu’nu ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ankara’da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak’ı ziyaret ederek zabıtalar haftasını kutladı. Başkan Karabudak, dernek üyelerine federasyon binasını gezdirdi, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

ZABITALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Dernek Başkanı Bayram Mutlu zabıtaların çalışmalarına teşekkür ederek, “Halkımızın sağlık, esenlik ve huzuru için görev yapan tüm zabıtalarımıza görevlerinde başarılar diliyor, nezaketinden ve misafirperverliğinden dolayı aynı zamanda Altındağ Belediye Başkan yardımcısı olan Abdurrahman Karabudak başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.