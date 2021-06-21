Zafer Anıtı Yenileniyor

Başkent’in simgelerinden biri olan ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına Türk halkının maddi katkılarıyla yapılan Ulus’taki tarihi Zafer Anıtı’nda restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince yaptırılan restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Başkent Ankara’nın simgelerinden biri olan Ulus’taki tarihi Ankara Zafer Anıtı’nda restorasyon çalışmaları başlatıldı. Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına Türk halkının maddi katkılarıyla 1927 yılında tamamlanan anıt, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) restore edilmeye başlandı.

EN SON 2002’DE RESTORE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarına başlanan anıttaki, zaman içerisinde korozyon dolayısıyla oluşan tahribat giderilecek. Zafer Anıtı, en son Ankara Valiliğinin katkılarıyla Kültür Bakanlığı tarafından 2002 yılı içerisinde gerçekleştirilen restorasyonla, onarılmış ve temizliği yapılmıştı.

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YAPTIRILDI

Ankara Zafer Anıtı, Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına Yenigün Gazetesi öncülüğünde Türk halkı tarafından cumhuriyetin ilk yıllarında yaptırılıyor. Anıtın olduğu bölge Ankara’nın devlet merasimlerinin yapıldığı resmi olmayan simgesi olarak işlev görüyor. Anıt meydan genişletme çalışmaları kapsamında değiştirilerek bugünkü yerine taşınıyor.

ANIT NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Ulus Meydanı’nda yer alan ve Ankara’nın en önemli sembollerinden biri olan anıt, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından iki yıllık bir çalışmanın ardından 1927’de tamamlanmıştı. Anıt, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına Türk halkının bir armağanı olarak dikilmişti. Anıtın en üstünde Atatürk, Başkumandanlık kıyafeti ile “Sakarya” isimli atının üzerinde duruyor. Anıtın kaidesi üzerindeki kabartmalarda Türk halkının kökeni, kazandığı Türk Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişi gibi konular anlatılıyor. Anıtın dört yanına taş kaideler üzerine bronz dökümden üç figür bulunuyor. Bunların ikisi ülkesini koruyan ve gözeten Mehmetçiği, diğer biri ise Türk kadınını, halk arasında ulusal dayanışma kahramanı “Kara Fatma” olarak bilinen mermi taşıyan kadın anayı simgeliyor. Anıtta Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği birlik beraberlik sonucu ortaya çıkan başarı anlatılıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-