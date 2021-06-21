  • BIST 1.399
  • Altın 504,477
  • Dolar 8,7643
  • Euro 10,4476
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Zafer Anıtı Yenileniyor

Başkent’in simgelerinden biri olan ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına Türk halkının maddi katkılarıyla yapılan Ulus’taki tarihi Zafer Anıtı’nda restorasyon çalışmaları başlatıldı.
Zafer Anıtı Yenileniyor

whatsapp-image-2021-06-21-at-11.11.09.jpeg

Ankara Büyükşehir Belediyesince yaptırılan restorasyon çalışmaları başlatıldı. 

Başkent Ankara’nın simgelerinden biri olan Ulus’taki tarihi Ankara Zafer Anıtı’nda restorasyon çalışmaları başlatıldı. Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına Türk halkının maddi katkılarıyla 1927 yılında tamamlanan anıt, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) restore edilmeye başlandı. 

whatsapp-image-2021-06-21-at-11.11.09-(1).jpeg

EN SON 2002’DE RESTORE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarına başlanan anıttaki, zaman içerisinde korozyon dolayısıyla oluşan tahribat giderilecek. Zafer Anıtı, en son Ankara Valiliğinin katkılarıyla Kültür Bakanlığı tarafından 2002 yılı içerisinde gerçekleştirilen restorasyonla, onarılmış ve temizliği yapılmıştı.  

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YAPTIRILDI

Ankara Zafer Anıtı, Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına Yenigün Gazetesi öncülüğünde Türk halkı tarafından cumhuriyetin ilk yıllarında yaptırılıyor. Anıtın olduğu bölge Ankara’nın devlet merasimlerinin yapıldığı resmi olmayan simgesi olarak işlev görüyor. Anıt meydan genişletme çalışmaları kapsamında değiştirilerek bugünkü yerine taşınıyor.

ANIT NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Ulus Meydanı’nda yer alan ve Ankara’nın en önemli sembollerinden biri olan anıt, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından iki yıllık bir çalışmanın ardından 1927’de tamamlanmıştı. Anıt, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına Türk halkının bir armağanı olarak dikilmişti. Anıtın en üstünde Atatürk, Başkumandanlık kıyafeti ile “Sakarya” isimli atının üzerinde duruyor. Anıtın kaidesi üzerindeki kabartmalarda Türk halkının kökeni, kazandığı Türk Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişi gibi konular anlatılıyor. Anıtın dört yanına taş kaideler üzerine bronz dökümden üç figür bulunuyor. Bunların ikisi ülkesini koruyan ve gözeten Mehmetçiği, diğer biri ise Türk kadınını, halk arasında ulusal dayanışma kahramanı “Kara Fatma” olarak bilinen mermi taşıyan kadın anayı simgeliyor. Anıtta Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği birlik beraberlik sonucu ortaya çıkan başarı anlatılıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 21 Haziran 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ21 Haziran 2021 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 18 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ21 Haziran 2021 Pazartesi 09:09
  • Terör Yok Huzur Var21 Haziran 2021 Pazartesi 05:00
  • Dualarla Kutlandı.21 Haziran 2021 Pazartesi 04:00
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?21 Haziran 2021 Pazartesi 00:04
  • Engelli çocuklara moral pikniği19 Haziran 2021 Cumartesi 04:00
  • Başkentliler müziğe kavuştu19 Haziran 2021 Cumartesi 03:50
  • Yosunlaşma durgunluktan19 Haziran 2021 Cumartesi 03:20
  • Uyuşturucuya savaş açacağız18 Haziran 2021 Cuma 09:36
  • 60 Bin Sağlıkçı Atama Talebi18 Haziran 2021 Cuma 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti