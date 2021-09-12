  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9500
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Zafer Francesco Bagnaia'nın oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Aragon Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.
Zafer Francesco Bagnaia'nın oldu

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. mücadelesi, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.

Bagnaia, birinci cepten başladığı yarışı kazanarak MotoGP kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 0.6 saniye sonra geçen Marc Marquez (Repsol Honda) ikinci, Bagnaia'nın 3.9 saniye gerisindeki Joan Mir (Suzuki Ecstar) ise 3. sırayı aldı.

Yarışı 8. sırada bitirerek puanını 214'e çıkaran Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 14. yarışı San Marino Grand Prix'si, 19 Eylül'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı
1. Fabio Quartararo (Fransa): 214 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 161

3. Joan Mir (İspanya): 157

4. Johann Zarco (Fransa): 137

5. Jack Miller (Avustralya): 129

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lağım borusu patladı, Eğirdir Gölü'nü atıklar kapladı12 Eylül 2021 Pazar 14:10
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İllerimizi kitaplarla süslüyoruz12 Eylül 2021 Pazar 14:06
  • Bursa'da zeytinlikte yangın12 Eylül 2021 Pazar 13:48
  • Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi12 Eylül 2021 Pazar 13:24
  • Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı12 Eylül 2021 Pazar 13:07
  • Gönüllüler leylekler için nöbette12 Eylül 2021 Pazar 12:52
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Her darbe, millet düşmanlığıdır12 Eylül 2021 Pazar 12:43
  • Babasının ihtiyaçtan sattığı traktörü 35 yıl sonra geri aldı12 Eylül 2021 Pazar 12:39
  • MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi12 Eylül 2021 Pazar 12:36
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık’a ziyaret12 Eylül 2021 Pazar 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti