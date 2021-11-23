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Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Demirbağ 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Demirbağ 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yaptığı yazılı açıklama ile kutladı.
Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Demirbağ 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı

Çağdaş dünyanın büyük Türkiye'sine öğretmenlerin emekleriyle hazırlandıklarını belirten Demirbağ "öğretmenlerimize minnettarız" dedi.

TÜRK GENÇLİĞİ ÖĞRETMENLERİNE ÇOK ŞEY BORÇLU

Türk Gençliğinin dünyanın en değerli topraklarında filizlenmesinde öğretmenlerin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Demirbağ şunları söyledi : Dünyanın en değerli toprağı Anadolu’ya hüküm süren aziz milletimiz için gençliğin enerjisi , bilinci , yetişmesi çok önemlidir. Her ne kadar istenen kaliteli eğitimi gençlerimize veremesek de öğretmenlerimizin Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri nasıl özveriyle çalıştıklarını biliyoruz. Türk Gençliği öğretmenlerine çok şey borçludur. 24 Kasım Öğretmenler Gününde başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimizi saygıyla anarken yaşayan öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum.

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