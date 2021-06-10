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Zamana direnen meslek

Kaybolmaya yüz tutan mesleklerden yorgancılığın Ankara’daki son temsilcilerinden olan Ramazan Kaynarpınar, zamana direniyor. 
Zamana direnen meslek

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yaşayan yorgan ustası Ramazan Kaynarpınar 40 yılı aşkındır yorgancılıkla geçimini sağlıyor. Kaynarpınar, el sanatlarının kaybolup gitmemesi için günümüze uygun modelleri yorganın ilmek ilmek işliyor. 

HEM SANATKAR HEM DE İŞLER AZALDI
Elyaf yorganın çıkmasının ardından sanatkarların ve işlerinin azaldığına dikkat çeken Kaynarpınar, bazı yorgancıların yeterli parayı kazanamadığı için mesleği bıraktığını üzülerek anlattı. Haliyle çırak bulmakta zorlandıklarını da aktaran Kaynarpınar, “Yorgancılıkta çırak bulma konusunda çok zorluk yaşıyoruz. Aileler ve çocuklar, klasik yorgancılıkta geleceği göremedikleri için bizim yanımızda çalışmak istemiyor. Bundan dolayı son zamanlarda yetişen hiç çırak yok. Bizden sonra bu mesleğin akıbetini düşünmek dahi istemiyorum” dedi.

BABA MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRECEK 
Mesleğini çok sevdiğini ve ömrü yettiğince bu mesleği sürdürmek istediğini kaydeden Kaynarpınar, “Yün ve pamuklu yorgan oldukça sağlıklı. İşlenen yorganın görsel bir güzelliği de var. Ancak elyaf yorganlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Makine yapımı ile el yapımı yorgan arasında dağlar kadar fark var. İnsanlar zahmetsiz ve hafif olduğu için elyaf yorganları günümüzde daha fazla tercih ediyor. Yün ve pamuklu yorganın önemini bilen kişiler ise bunlardan vazgeçmiyor. Sağlığımız ve ömrümüz el verdiğince baba mesleğini sürdürmeye devam edeceğim” diye konuştu.   

YÜN VE PAMUKLU YORGANŞLARIN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTMAZ 
Sipariş üzerine çalıştıkları bilgisini veren Kaynarpınar,  “Yün ve pamuklu yorganların yerini başka hiçbir şey tutmaz. Yorganlarda en sağlıklısı yün ve pamuktur. Elyaf yorganlar insanı yazın terletir, kışın üşütür hem de sağlıklı olmaz.

EMEK VE ZAMAN İSTİYOR
Yün ve pamuklu yorganların uzun uğraşlar sonucu hazırlandığını kaydeden Kaynarpınar şöyle devam etti: “Yün ve pamuklu yorganları birkaç günde dikiyoruz. Kendimize özel motifler var, o motifleri ilmek ilmek işliyoruz. Eşim de bana çalışmalarımda yardım ediyor.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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