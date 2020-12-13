  • BIST 1.371
  • Altın 464,423
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Zamana direniyor

30 metrekarelik dükkanında hem imalat yapan hem de ürettiği şapkaları müşterileriyle buluşturan Kasketçi Ali Bozdağ, “Bu işin en büyük sırrı, işinizi sevgiyle, aşkla yaparsanız başarıya ve mutluluğa ulaşırsınız." dedi.
Zamana direniyor

El sanatına dayalı kendi imalatı yüzlerce kasketin müşteri beklediği 30 metrekarelik dükkanından zamana direnen kaybolmaya yüz tutan kasketçilik mesleğinin son temsilcilerinden Ali Bozdağ, “1939 doğumluyum. 1951‘de Kayseri’de ilkokulu bitirince mesleğe başladım. 1960 yılında askerlik için Ankara’ya geldim. Askerde askerlere kep dikerdim. Askerden sonra buradan (Samanpazarı)  iş teklifi aldım. 1963 yılında bu işi burada yapmaya başladığımda şapka dönemin kıyafette vazgeçilmez bir parçasıydı. Şimdiki duruma bakıyorum da artık rağbet yok. Bu ürünler şimdi ünlü markaların vitrinlerinde 300 lira. Yaş artık 81. Üretim yapmakta zorlanıyorum. Artık dışarıya da yaptırıyorum. Çok kişiyi yetiştirdim, ama yalnız çalışıyorum, kendi işimi kendim yapıyorum. 8 kadına işi öğrettim, kasketin iç astarını onlara yapar. Benden sonra oğlum devam ederse edecek.” diye konuştu.

img_2578.jpg

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ise, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden sanatkarlara, ustalara dikkat çekmek, bu noktada toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sağlamak istediklerini belirterek, günlük kullanıma dönük oldukça eskilere dayanan kültürel ve sanatsal değer taşıyan el emeğine dayalı mesleklerin ve meslekleri icra eden ustaların ellerinden çıkan ürünlerin kaybolmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Saka, “Ankara Kalesi’nin eteklerinde Samanpazarı’nda yıllarını kasket üretimine vermiş Ali Bozdağ ustamıza bugüne kadar hayatımıza kattığı renk için, verdiği emek için çok teşekkür ediyorum. Allah kendisine sağlıkla uzun ömürler versin, ürettiği kasketleri başımızdan eksik etmesin.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korona mücadelesi sürüyor11 Aralık 2020 Cuma 06:03
  • Başkan Ertuğrul Çetin, yasaklarda sahada11 Aralık 2020 Cuma 06:02
  • Başkandan esnaf ziyareti11 Aralık 2020 Cuma 06:01
  • Çöp taksi yola çıktı11 Aralık 2020 Cuma 04:37
  • Pedallar Mogan Gölü’ne doğru sürülecek11 Aralık 2020 Cuma 03:33
  • Metruk yapıya geçit yok11 Aralık 2020 Cuma 02:30
  • Büyükşehir kışa hazırlanıyor11 Aralık 2020 Cuma 01:32
  • 5 günde 3 bin talep11 Aralık 2020 Cuma 00:36
  • Komite Toplantısı’na başkanlık etti10 Aralık 2020 Perşembe 06:01
  • Başkan Ramazan Şimşek'ten gençlere müjde10 Aralık 2020 Perşembe 06:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti