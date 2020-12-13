Zamana direniyor

30 metrekarelik dükkanında hem imalat yapan hem de ürettiği şapkaları müşterileriyle buluşturan Kasketçi Ali Bozdağ, “Bu işin en büyük sırrı, işinizi sevgiyle, aşkla yaparsanız başarıya ve mutluluğa ulaşırsınız." dedi.

El sanatına dayalı kendi imalatı yüzlerce kasketin müşteri beklediği 30 metrekarelik dükkanından zamana direnen kaybolmaya yüz tutan kasketçilik mesleğinin son temsilcilerinden Ali Bozdağ, “1939 doğumluyum. 1951‘de Kayseri’de ilkokulu bitirince mesleğe başladım. 1960 yılında askerlik için Ankara’ya geldim. Askerde askerlere kep dikerdim. Askerden sonra buradan (Samanpazarı) iş teklifi aldım. 1963 yılında bu işi burada yapmaya başladığımda şapka dönemin kıyafette vazgeçilmez bir parçasıydı. Şimdiki duruma bakıyorum da artık rağbet yok. Bu ürünler şimdi ünlü markaların vitrinlerinde 300 lira. Yaş artık 81. Üretim yapmakta zorlanıyorum. Artık dışarıya da yaptırıyorum. Çok kişiyi yetiştirdim, ama yalnız çalışıyorum, kendi işimi kendim yapıyorum. 8 kadına işi öğrettim, kasketin iç astarını onlara yapar. Benden sonra oğlum devam ederse edecek.” diye konuştu.

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ise, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden sanatkarlara, ustalara dikkat çekmek, bu noktada toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sağlamak istediklerini belirterek, günlük kullanıma dönük oldukça eskilere dayanan kültürel ve sanatsal değer taşıyan el emeğine dayalı mesleklerin ve meslekleri icra eden ustaların ellerinden çıkan ürünlerin kaybolmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Saka, “Ankara Kalesi’nin eteklerinde Samanpazarı’nda yıllarını kasket üretimine vermiş Ali Bozdağ ustamıza bugüne kadar hayatımıza kattığı renk için, verdiği emek için çok teşekkür ediyorum. Allah kendisine sağlıkla uzun ömürler versin, ürettiği kasketleri başımızdan eksik etmesin.” dedi.