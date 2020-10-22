Zamlar esnafın belini büktü

Mobilya esnafının kullandığı ithal maddelere ard arda gelen zamlar adeta belini büküyor. ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, bu durumun çözümü için yerli fabrika önerisinde bulundu.

Başta sunta, suntalam, mdf vs. olarak bilenen yonga levhalar olmak üzere, mobilya üretiminde kullanılan metal hırdavat, boya malzemeleri, plastik ambalaj, cam, kumaş, ham kereste ve süngerin tamamına gelen zamlar mobilya üreticilerinin canını yakıyor. Döviz bahane edilerek ardı arkası kesilmeyen zamlarla boğuşan mobilyacı ve boyacı esnafımız dövizde ki yüzde 10 ‘luk hareketi bile yüzde 100’lük zamlarla ödüyor.

"ESNAFIMIZ VE SANAYİCİMİZ MOBİLYA ÜRETİMİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, gelen zamlarla alakalı olarak; esnafımız ve sanayicimiz mobilya üretimine hız kesmeden devam ediyor ancak, yapılan zamlar ve uygulanan politika aynı şekilde devam ederse, ülkemiz 2023 yılında 10 milyar dolar olan ihracat hedefinde büyük bir kayba uğrar, yıllarca çalışarak özellikle son 10 yılda neredeyse 10 katına çıkan mobilya ihracatı bir anda 10 yıl öncesine dönerse bu yıllar geri gelmez büyük bir kayıp olur dedi.

ÜLKEMİZ AÇISINDAN MİLLİ MESELE

Süngerin hammaddesinin Poliol ve TDI olduğunu aktaran Taklacı, tamamen petrol türevli kimyasallar olan poliol ve tdi hammaddelerinin ülkemizde üretilmediğini dünya da sayılı üretim tesislerinin olduğunu aktardı, en güçlü üreticilerden olan Çin’de bazı tdi fabrikalarının kapatılması, Alman üretici firmaların bazı tesislerinde yangın çıkması gibi nedenlerle global bir krize dönüşen tdi ve poliol üretimi, süngerin neredeyse imalatını durduracak noktaya geldi. Sadece mobilyada değil, yatak, inşaat, otomotiv gibi birçok sektörde kullanılan sünger ve kauçuk ‘un hammaddesi olan tdi ve poliol konusunda acil eylem planı ortaya konulmalıdır. Ticarette tamamen milli bir mesele olan tdi ve poliol üretimi, ülkemiz açısından büyük bir milli mesele olarak görülmeli, sanayimiz yabancıların ve piyasa da ki fırsatçıların insafına bırakılmamalıdır.

EN BÜYÜK ENGEL HAMMADDE SIKINTISI

Başkan Hüseyin Taklacı, “Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi ülkemize bir petro kimya sanayisi kazandırılmalı, gerekirse devlet eliyle poliol ve tdi üretimi için Ar-ge çalışmalarına ve üretimine bir an önce başlanmalıdır. Yerlilik oranında tamamı yerli olarak üretilebilen çok az sektörden birisi olan mobilyanın önünde ki en büyük engel hammadde sıkıntısıdır. Sadece sünger değil, sunta, suntalam, mdf vs. olarak bilenen yonga levha ve mobilya üretiminde kullanılan metal hırdavat, boya malzemeleri, plastik ambalaj, cam, kumaş, ham kereste üreminde de döviz bahane edilerek, sayılı üreticilerin belirlediği fahiş fiyatlar esnafımızın belini bükmekte, üretimin önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir.” dedi.