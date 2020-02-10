Zamlı ulaşım başladı

İstanbul'da bugünden itibaren uygulanmaya başlanan zamlı tarife ile 2,60 lira olan tam bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 liraya yükseldi.

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Bugünden itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife ile 2,60 lira olan tam bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, aylık akbil olarak bilinen 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tepkilere rağmen zammı onaylamasının ardından yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

MARMARAY VE METROBÜSE ZAM

Marmaray biniş ücretleri 5,70 liradan 7,75 liraya öğrenci ise 1,25 den 1,70 liraya çıktı. Metrobüs ise 1 durak, 1,95 den 2,50’ye, 3 durak 3,25’den 3,50’ye, 4-9 arası durak 3,4’den 4 liraya, 10-15 arası durak 3,50’den 4,40’a, 16-21 arası durak 3,60’dan 4,60’a, 22-27 arası durak 3,85’den 4,75’e, 28-33 arası durak 3,85 den 4,85’e, 34-43 arası durak ise 4,85’den 5.20’ye çıktı.

AKTARMA ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira oldu.