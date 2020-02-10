  • BIST 118.342
  • Altın 304,142
  • Dolar 6,0113
  • Euro 6,5618
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -7 °C
»

Zamlı ulaşım başladı

İstanbul'da bugünden itibaren uygulanmaya başlanan zamlı tarife ile 2,60 lira olan tam bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 liraya yükseldi.
Zamlı ulaşım başladı

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Bugünden itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife ile 2,60 lira olan tam bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, aylık akbil olarak bilinen 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tepkilere rağmen zammı onaylamasının ardından yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

MARMARAY VE METROBÜSE ZAM

Marmaray biniş ücretleri 5,70 liradan 7,75 liraya öğrenci ise 1,25 den 1,70 liraya çıktı. Metrobüs ise 1 durak, 1,95 den 2,50’ye, 3 durak 3,25’den 3,50’ye, 4-9 arası durak 3,4’den 4 liraya, 10-15 arası durak 3,50’den 4,40’a, 16-21 arası durak 3,60’dan 4,60’a, 22-27 arası durak 3,85’den 4,75’e, 28-33 arası durak 3,85 den 4,85’e, 34-43 arası durak ise 4,85’den 5.20’ye çıktı.

AKTARMA ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sözcü Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır10 Şubat 2020 Pazartesi 19:00
  • MSB: Rejim hedefleri vuruldu10 Şubat 2020 Pazartesi 18:59
  • Ali Koç konuşmasını erteledi10 Şubat 2020 Pazartesi 18:58
  • Ankara'da Akar - Erdoğan görüşmesi10 Şubat 2020 Pazartesi 18:57
  • MSB: İdlib'de 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı10 Şubat 2020 Pazartesi 16:49
  • Tevfik Göksu'dan ulaşım zammına sert tepki10 Şubat 2020 Pazartesi 14:36
  • Tasarladığı motorla yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak10 Şubat 2020 Pazartesi 14:32
  • Mersin'de koronavirüs paniği!10 Şubat 2020 Pazartesi 14:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor10 Şubat 2020 Pazartesi 14:21
  • Van - Siirt karayoluna çığ düştü10 Şubat 2020 Pazartesi 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti