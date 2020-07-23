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Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi

HAKKARİ Üniversitesi öncülüğünde, yaklaşık 50 bisikletlinin katılımıyla Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi.
Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi

Hakkari Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Zap Vadisi bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Etkinlik ve doğa yürüyüşü Keklik Pınar Mahallesi Zeynel Bey yerleşkesinde başladı.

Etkinliğe Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hikmet Yaşar, Gençlik ve Spor İl Müdür Emin Yıldırım, kentte faaliyet yürüten doğa ve spor kulüpleri temsilcileri, Hakkari Üniversitesi akademik ve idari personeli ile bisiklet tutkunları katıldı.

Zeynel Bey yerleşkesinden başlayan bisiklet turu, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi'nde bitirildi. Etkinlikte bisikletçilere rehberlik eden Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği kurucu üyelerinden Avukat Turgut Besi, Hakkari Üniversitesi öncülüğüyle yapılan bisiklet turu etkinliğine katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Besi, etkinliğe destek veren Rektörü Pakiş ve ilgili birimlere de teşekkür etti.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından bisiklet turuna katılanlara yemek verilmesi ile de program sona erdi.

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