  • BIST 1.527
  • Altın 409,596
  • Dolar 7,0465
  • Euro 8,5604
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
SON DAKİKACANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansıyla yapılan anlaşmaya tepki gösteren İran Meclisini eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Eğer İran Meclisindeki milletvekilleri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kararını görmüş olsalardı Mecliste bu gereksiz davranış meydana gelmezdi." dedi.
Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansıyla yapılan anlaşmaya tepki gösteren İran Meclisini eleştirdi

Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında imzalanan geçici anlaşmanın, Mecliste onaylanan "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasına uygun olduğunu belirtti.

Meclisin dün Cumhurbaşkanı Ruhani ve UAEA ile varılan uzlaşmada yer alan diğer yetkilileri Yargı Erki'ne şikayet etmesini eleştiren Zarif, "İAEK Başkanı Ali Ekber Salihi'nin UAEA'yla yaptığı anlaşma bir başarıydı. Eğer İran Meclisindeki milletvekilleri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kararını görmüş olsalardı Mecliste bu gereksiz davranış meydana gelmezdi." dedi.

Öte yandan İran lideri Ali Hamaney'in Keyhan gazetesindeki temsilcisi Hüseyin Şeriatmedari de milletvekillerinin yapılan anlaşmadan şikayet etmelerinin yersiz olduğunu kaydetti.

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen gazetedeki makalesinde Şeriatmedari, "Milletvekilleri dostlarımız şikayet ediyorlar ama bu derecede önemli bir mevzu İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin müdahalesi olmadan gerçekleşemez." ifadelerini kullandı.

İran'da onaylanan "nükleer yasa" ve Meclisin UAEA'yla imzalanan anlaşmaya tepkisi
Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra 1 Aralık 2020'de nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını arttırmasını zorunlu kılan yasa, nükleer anlaşmanın taraflarının iki ay içinde Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın NPT kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını gerektiriyordu.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, 21 Şubat'taki Tahran ziyareti sırasında yaptığı görüşmeler sonucunda geçici teknik uzlaşı sağlandığını, bu kapsamda Ajansın temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin 3 ay daha "sınırsız" süreceğini ifade etmişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu ise konuyla ilgili açıklamasında, Güvenlik Denetimi Anlaşması dışında UAEA'ya başka bir denetleme imkanının tanınmayacağı ifade edilerek, yalnızca 3 ay süreyle bazı nükleer faaliyetlerinin kaydedileceği ancak belirtilen süre içerisinde yaptırımların kaldırılmaması halinde kayıtların UAEA'ya verilmeyeceği bildirilmişti.

İran Meclisi de hükümet ile UAEA arasında varılan uzlaşmanın çıkarılan yasaya aykırı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Ruhani ve UAEA ile varılan uzlaşmada yer alan diğer yetkilileri Yargı Erki'ne şikayet etmişti.

Mecliste çıkarılan söz konusu yasada, yasayı uygulamayan yetkililer hakkında hapis cezalarına varan cezai müeyyideler içeren maddeler yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist teslim oldu23 Şubat 2021 Salı 14:26
  • Diyarbakırlı iki usta sağlık çalışanlarına destek için Karlıova Devlet Hastanesini ücretsiz boyadı23 Şubat 2021 Salı 14:25
  • Türkiye gözlükte üretim üssü olmaya aday23 Şubat 2021 Salı 14:25
  • Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansıyla yapılan anlaşmaya tepki gösteren İran Meclisini eleştirdi23 Şubat 2021 Salı 13:52
  • Keşmir'deki durum 2021’de muhtemelen kötüleşecek23 Şubat 2021 Salı 13:51
  • Kırşehir'de eve kumar baskını: 45 kişiye para cezası23 Şubat 2021 Salı 13:46
  • Myanmar'da darbe karşıtı protestolar ve genel grev devam ediyor23 Şubat 2021 Salı 13:45
  • Emine Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı23 Şubat 2021 Salı 13:39
  • Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi23 Şubat 2021 Salı 13:37
  • Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı23 Şubat 2021 Salı 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti