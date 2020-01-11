  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

Zarif'ten uçak özrü

Ukrayna yolcu uçağını 'yanlışlıkla' füze ile düşürülmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten hem suçlama hem de özür geldi.
Zarif'ten uçak özrü

Twitter'dan paylaşım yapan Zarif "ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hava savunma sistemi tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için özür diledi. 

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD'yi suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran itiraf etti: Uçağı 'yanlışlıkla' düşürdük11 Ocak 2020 Cumartesi 10:31
  • İran'dan kara kutu kararı11 Ocak 2020 Cumartesi 10:25
  • KKTC'ye su taşıyan boru patladı11 Ocak 2020 Cumartesi 10:15
  • Bakan Soylu: Bu şansı bir daha yakalayamayız11 Ocak 2020 Cumartesi 10:03
  • Saatte 350 kilometre hız yapan sürücüsüz tren sefere başladı11 Ocak 2020 Cumartesi 10:00
  • 'Kıran' bitti, 'Kapan-Bagok' başladı...11 Ocak 2020 Cumartesi 09:59
  • 11 yaşında katil oldu11 Ocak 2020 Cumartesi 09:55
  • "Kapan-1 Bagok" operasyonu başlatıldı11 Ocak 2020 Cumartesi 09:54
  • Cezaevinden yazı: ‘Dikkat Görkem tahliye oldu’11 Ocak 2020 Cumartesi 09:40
  • Bu kez niye geldin: Washington'un hamlesi pek çok soru işaretine neden oldu11 Ocak 2020 Cumartesi 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti