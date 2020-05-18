Zekat Ramazan'da verilmeli

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca, İslam’ın 5 şartından biri olan zekatın hem sosyal ve ekonomik yönü olan hem de birçok fayda ve hikmetleri bulunan önemli bir ibadet olduğunu belirtti.

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca , zekat, fıtır sadakası ve fitre ibadetinin önemine ve bu ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu.

Fıtır sadakasının insan bedeninin zekatı olarak kabul edildiğini belirten Omurca, bu nedenle fıtıra, “can sadakası” veya “beden sadakası” denildiği bilgisini verdi.

Omurca, İslam’ın 5 şartından birinin zekat olduğunu hatırlattı. Bu salgın sürecinde zekat vermenin önemine değinen Omurca, “İnsanlar normalde Ramazan ayında cömert davranmalıdır; ama böylesi bir salgın hastalığın olduğu bir dönemde daha hassas olunmalıdır. Türkiye yardımlaşma konusunda dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Bu süreçte insanlar ekonomik olarak sıkıntı yaşıyorlar, işsiz kalan insanlar var. Her kesimden insanın etkilendiği böyle bir süreçte zekat çok büyük önem arz etmektedir. Yine aynı şekilde sadaka ve fitre önemlidir” dedi.

Omurca, zekatı imkanı olanların yapması gereken bir ibadet olduğunu vurguladı. Zekat kelimesinin Kur’an’da 32 yerde geçtiğini de hatırlatan Omurca, “Ancak nisab miktarı mala veya paraya sahip olan insanlar zekât vermekle yükümlüdür. Zekât hem Kur’an-ı Kerim’de geçmesi hem de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in birçok hadis-i şeriflerinde zikredilmesi ve teşvik edilmesi zekatın önemini ortaya koymaktadır. İslâm, beş esas üzerine bina olunmuştur: Allah'tan başka layık hiçbir ilahın olmadığına ve Hz. Muhammed’in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Kur’an-ı Kerim’de 32 yerde zekât emredilmektedir. Bunların 28 tanesi de namaz ile beraber zikredilmiştir. Genel olarak da 82 yerde zekâttan bahsedilmektedir” diye konuştu.

KIYAMET GÜNÜNDE AZABI VARDIR

Müslümanlara farz olan bu ibadetin özellikle Ramazan ayında yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Omurca, “Bu farz ibadetin yerine getirilmemesi durumunda kıyamet gününde bir azabı vardır. Bundan dolayı özellikle zekât verme durumunda olan herkesin zekatlarını vermeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. Son olarak ifade etmek gerekirse zekat hem sosyal ve ekonomik yönü olan hem de birçok fayda ve hikmetleri olan önemli bir ibadettir” şeklinde konuştu.

FİTRE BAYRAMDAN ÖNCE VERİLMESİ GEREKLİDİR

Ramazan ayına has olan bir fitre ibadetiyle ilgili ise Omurca şunları söyledi: “Fitre vacip bir ibadettir. Ramazan Bayramı’ndan önce dünyaya gelmiş herkes için verilmelidir. Fitrenin Ramazan Bayramı’ndan önce verilmesi gerekir. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kararı ile bu sene fitre kişi başı en az 27 TL olarak belirlendi.”



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-