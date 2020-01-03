Zekeriya Alp basın toplantısında sezonun ilk yarısını değerlendiriyor

MHK Başkanı Zekeriya Alp, sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenliyor.

MHK Başkanı Zekeriya Alp'in açıklamaları şu şekilde;

Bizim basın toplantısı yapmama kararımız farklı bir algı oluşturdu. Bugün bir arada olmanın faydalı olacağını düşündük. Sayın Nihat Özdemir başkanlığında oluşan TFF’de 4 Temmuz tarihinde MHK’ye atandık. Verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Hakem camiasına hizmet etmiş kurul arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. 6 ay gibi bir sürede görülmeyen birçok işe imza attık. Bunları paylaşmak istiyorum.

Uilenberg ile anlaşma yaptık. Önemli isimlerle eğitim kadromuzu güçlendirdik. Eğitim kadromuzdaki arkadaşlarımızla birlikte bireysel koçlar adadık. Maç izleme çalışmaları hakemlere ciddi bir katkı sağladı. Genç hakemlerin takibini sağladık. VAR sisteminin ikinci yılında çok önemli bir proje gerçekleştirdik.

''10 VAR HAKEMİ DAHA GÖREVE HAZIR''

Hakemlerin tamamını taradık. 10 VAR ve 3 AVAR hakemi daha ligin ikinci yarısında görev yapabilecek duruma getirdik. Oyun kuralları konusunda güncel kalmaları için hakem ve gözlemcilere testler gönderiyoruz. Online olarak cevap alıyoruz, eksikleri gideriyoruz. Bu çalışmayı getiren Oğuz Sarvan’a teşekkür etmek istiyoruz.

''AVRUPA'DA VAR KONUSUNDA KAOS VAR''

Kadromuzda çok tecrübeli isimler var, bu hakemler kariyerinin sonuna gelecek. Birçok yeni isme görev verdik. 43'ün üzerinde yaşı olan 7 hakemimiz var. Yeni arkadaşları kazanmak zorundayız, yeni jenerasyon yapmalıyız. Sabredersek meyvelerini alacağız. VAR'ın futbola katkısı inkar edilemez. Avrupa ile karşılaştırdığımızda olumlu buluyorum. Avrupa'da birçok ülkede VAR konusunda kaos var.

''KADIN HAKEMLER GÖREV ALMAYA BAŞLADI''

43 yaşın üzerinde 7 hakem var. Bu yüzden genç hakemlere önem veriyoruz. Daha fazla genç hakemle onları geleceğe yönelik hazırlamaya çaba sarfediyoruz. Birçok isme Süper Lig'de görev verdik, 43 hakem bizim dönemimizde görev aldı. Kadın hakemler 2 ve 3.Lig’de görev almaya başladı. Sırada yeni projeler var. O projeleri de hayata geçireceğiz.

''VAR SİSTEMİ HAZIR OLMADIĞINDAN...''

Bu sene toplamda 738 VAR incelemesi yapılmış. Geçen sene bu rakam 881 imiş. 143 azalma var. Daha az pozisyonda şüphe duymak demek anlamına geliyor bu. Avrupa'nın çoğu ülkesinde VAR ile ilgili kaos var. VAR sisteminin hazır olmadığından böyle sıkıntılar yaşandı. VAR'a başvurma konusunda UEFA standartlarına doğru ilerliyoruz. Sistemi kullanma konusunda önemli adımlar atıldı.

''BİR HAKEMİN BAŞKA NE GÖREVİ OLABİLİR?''

Ülkemizde hakemlik yapmak çok zor bir görev. Üzülerek söylüyorum ki bu görevi daha çok zorlaştırdık. Bir taç, bir faul için bildirimler oluyor, sosyal medyada senaryolar üretiliyor. Hakemleri rencide edecek her harekete karşıyız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. Tüm çabalarımız en az hata ile maç yönetilmesi ve VAR’ın uluslararası alanda olduğu gibi kullanılmasını sağlamak. Bir hakemimizin dürüst maç yönetmekten başka ne görevi olabilir? Umarım ligin ikinci devresi daha huzurlu bir ortamda oynanır.

''ZORLU'DAKİ GÖRÜŞMEDE BULUNMA SEBEBİM...''

'Zorlu'daki görüşmede benim bulunmamın sebebi, kamuoyuna yansıyan ve hakemlerle ilgili şikayetlere dair orada bulundum. TFF Başkanı'nın davetiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile gerçekleşen görüşmede benim bulunmamın ana sebepleri IFAB raporu, hakem atamaları ve hakem kararlarıyla ilgiydi.