  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Zelenskiy, Türkiye ile 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini ikiye katlamak istiyor

Başkan Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı sayfasında yayınlanan Le Figaro'ya verdiği röportajda, geçen hafta yaptığı Türkiye ziyaretini değerlendirdi.
Zelenskiy, Türkiye ile 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini ikiye katlamak istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Türkiye arasındaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini ikiye katlamak istediklerini belirtti.

Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarına dikkati çeken Zelenskiy, "Pek çok konumuz var. Mesela işgalden sonra ayrılmış ve evlerinden mahrum kalmış Kırım Tatar Türkleri ya da Kırımlılar konusu. Şimdi onlara geçici olarak kalmaları için 500 konut inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, iki ülke arasında 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirterek bunu ikiye katlamak istediklerini bildirdi.

Karadeniz'de iş birliğinin ülkesi için önemine işaret eden Zelenskiy, "Güvenlik açısından burada Türkiye'ye çok şey bağlı. Bu bölgenin güvenlik durumuna ilişkin ortak bir görüşe sahip olmak isterim." değerlendirmelerinde bulundu.

Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'yı müstakbel NATO üyesi olarak desteklediğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çine Adnan Menderes Barajı ekonomiye 2,2 milyar liralık katkı sağladı17 Nisan 2021 Cumartesi 10:17
  • Bakan Varank, yerli Kovid-19 aşısı için gönüllü oluyor17 Nisan 2021 Cumartesi 09:46
  • Zelenskiy, Türkiye ile 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini ikiye katlamak istiyor16 Nisan 2021 Cuma 16:34
  • Ticaret Bakanı Pekcan Kapıkule Sınır Kapısı'nda basın toplantısı düzenledi16 Nisan 2021 Cuma 16:33
  • Sırbistan Kültür Bakanlığı ile TÜRKSOY arasında iş birliği protokolü imzalandı16 Nisan 2021 Cuma 16:01
  • Kripto varlık sektör temsilcileri: Yatırımcılar açısından mağduriyet oluşturmayacak16 Nisan 2021 Cuma 16:01
  • Fitch: AB mali reformu zorlayıcı olacak16 Nisan 2021 Cuma 16:00
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Döviz işlemleri o günkü piyasa koşulları ve fiyatlarından gerçekleştirildi16 Nisan 2021 Cuma 15:03
  • Doğu Akdeniz'de olası Türkiye-Mısır ittifakı iki ülke için yeni kapılar açabilir16 Nisan 2021 Cuma 15:02
  • Çin ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 18,3 büyüdü16 Nisan 2021 Cuma 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti